Del 25 al 28 de febrero

Vecinos, instituciones y sector turístico analizan el futuro del casco antiguo de Cáceres

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental impulsa las II Jornadas de Vecinificación, cuatro días de actividades para reflexionar sobre el futuro del casco histórico y el equilibrio entre vecindario y desarrollo turístico

Turistas en la plaza Mayor de Cáceres.

Turistas en la plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El debate sobre el modelo de ciudad vuelve a abrirse en Cáceres con la celebración de las II Jornadas de Vecinificación, organizadas por la Asociación Vecinal Ciudad Monumental con el objetivo de generar un espacio de reflexión colectiva y analizar el impacto de la 'gentrificación', la 'turistificación' y la 'vecinificación' en la capital cacereña. Estos términos de reciente creación han surgido para describir las transformaciones que viven muchas ciudades históricas, una realidad que también alcanza a Cáceres.

Las jornadas se celebrarán del 25 al 28 de febrero y contarán con la participación de distintos agentes implicados en la vida ciudadana y el desarrollo turístico de la ciudad. La programación arrancará con la proyección del documental de 2020 'Hotel Godoy, ¿una metáfora de la desigualdad dominante?', el miércoles 25 a las 19.00 horas en el Ateneo. Tras su conclusión, se llevará a cabo un foro de debate entre las personas asistentes.

El jueves 26, también a las 19.00 horas y en el mismo espacio, se celebrará una mesa redonda en la que participarán representantes del ayuntamiento, del vecindario, de alojamientos turísticos, de colectivos sociales y de la Universidad de Extremadura. El objetivo es confrontar miradas y experiencias sobre el impacto del turismo, el acceso a la vivienda y la convivencia en el casco antiguo.

Análisis a pie de calle

Las actividades del viernes y el sábado estarán orientadas a detectar sobre el terreno los signos de gentrificación y turistificación, y el programa concluirá con una comida popular en la que cada comensal aportará alimentos para compartir, como gesto simbólico de convivencia y comunidad.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / El Periódico

Desde la asociación vecinal se plantea esta iniciativa como una forma de reforzar la 'vecinificación' en un entorno cuya población, según trasladan, viene sintiendo una presión creciente derivada del desarrollo turístico.

Convocatoria abierta

Las jornadas están abiertas a toda la ciudadanía hasta completar aforo y aspiran a convertirse, un año más, en un punto de encuentro para debatir qué modelo de ciudad quiere Cáceres para su futuro.

