La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres

En la mañana del 23 de octubre de 1985 quedó oficialmente inaugurado el nuevo emplazamiento del Mercado Franco de Cáceres, situado en la zona paralela a la calle Antonio Hurtado, conocida como El Rodeo. La apertura marcó un hito en la historia del tradicional mercadillo ambulante cacereño, que hasta entonces se había venido celebrando en espacios más céntricos de la ciudad.

El traslado respondió a la elevada afluencia de puestos y visitantes que congregaba el mercado, así como a la creciente demanda de espacio y mejores condiciones logísticas, algo que los organizadores y comerciantes habían venido reclamando desde comienzos de los años ochenta. La elección de El Rodeo, entonces una amplia explanada aún alejada del núcleo urbano consolidado, buscaba ofrecer mayor superficie para los puestos y facilitar la circulación de visitantes y vehículos durante las jornadas de mercado.

Antecedentes y primeras reubicaciones del Mercado Franco

Este cambio se enmarcó en una larga trayectoria de reubicaciones. El Mercado Franco se había constituido inicialmente en 1977 en la calle Camino Llano, donde generó grandes concentraciones de público y ocupación de espacio urbano. Posteriormente se planteó la necesidad de trasladarlo por motivos de seguridad y movilidad, dada la dificultad de acceso de servicios de emergencia en caso de incidente entre los puestos y las viviendas. Aunque algunas propuestas de traslado fueron debatidas en esos años, no fue hasta mediados de la década de los ochenta cuando se materializó el cambio al denominado Rodeo.

Primer gran traslado y organización del mercado

La implantación en El Rodeo representó un intento de compatibilizar el crecimiento natural del mercado con las exigencias de ordenación urbana de Cáceres. Esta área, entonces con escasa edificación, permitió una instalación más ordenada de los puestos y una mayor comodidad para comerciantes y compradores, aunque con el paso del tiempo también atrajo críticas por su lejanía del centro histórico. Estudios periodísticos han señalado que esta fue la primera gran mudanza del Mercado Franco desde su creación, y que su desarrollo continuaría en décadas posteriores con traslados a otros enclaves de la ciudad a medida que cambian las necesidades urbanísticas y sociales.

La inauguración del nuevo espacio de mercado en octubre de 1985 supuso, por tanto, no solo una reubicación física, sino un paso significativo en la consolidación de una de las citas comerciales más emblemáticas de Cáceres, que desde su arranque en 1977 había supuesto un dinamizador de la economía local y un punto de encuentro semanal para miles de familias de Cáceres y la región.