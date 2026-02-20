El método de Carol Nerbutti en Cáceres: fuerza, agilidad y resistencia para una vida más saludable

El método de fortalecimiento muscular con bajo impacto creado por Carol Nerbutti está teniendo una gran acogida en Cáceres, donde cada vez más personas apuestan por una forma de entrenamiento que prioriza la salud y la prevención de lesiones. En este contexto, en Flow Training se ha implantado un sistema propio que combina el trabajo de fuerza con bajo impacto articular, el acondicionamiento cardiovascular y la mejora de la movilidad mediante máquinas de pilates.

La propuesta ofrece un enfoque integral, adaptado a distintos niveles de condición física y orientado a mejorar la calidad de vida. La iniciativa responde a una creciente preocupación de los cacereños por su bienestar, impulsando prácticas deportivas que no solo buscan resultados físicos, sino también un entrenamiento seguro, eficaz y sostenible en el tiempo.

Tres pilares para una salud integral: fuerza, agilidad y resistencia cardiovascular

"Hemos evolucionado enormemente con este método, ya que entendemos que el pilates tradicional se nos quedaba corto. Nuestra propuesta es mucho más amplia y actual, orientada a dar respuesta a las verdaderas necesidades de la salud. Trabajamos sobre los tres pilares fundamentales que toda persona necesita para mantenerse saludable: la fuerza, la agilidad y la capacidad cardiovascular. Estos principios son la base sobre la que diseñamos y desarrollamos nuestros ejercicios en Cáceres", explica Carol Nerbutti, fundadora de Flow Training junto a Luis Bardón.

Un método propio que va más allá del pilates tradicional

Ofrecen un producto completamente diferenciador. No son un pilates al uso ni aplican el método pilates como tal, utilizan la máquina como herramienta porque permite realizar ejercicios sin impacto y con una altísima prevención de lesiones. Apuestan por movimientos controlados y técnicamente precisos, siempre desde la perspectiva y la metodología propia que han desarrollado.

Pero ¿qué beneficios aporta realmente este tipo de entrenamiento?

"Cuando ganamos fuerza, disminuyen muchas dolencias, y ese es un factor clave. No solo se trata de tonificar el cuerpo y verse mejor estéticamente, sino de hacerlo sin lesionarse. En muchos casos se practican entrenamientos que no están correctamente controlados, regulados ni planificados, lo que termina generando lesiones innecesarias. Nosotros apostamos por una forma de entrenar que permite estar fuerte, pero también saludable. Trabajamos de manera consciente y estructurada para mejorar la condición física sin poner en riesgo el cuerpo. Y, sobre todo, damos una gran importancia al corazón, que no deja de ser otro músculo que necesita estímulo y cuidado. Fortalecerlo es fundamental para aspirar a una longevidad activa y saludable".