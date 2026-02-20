Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Salud y bienestar

El método de Carol Nerbutti en Cáceres: fuerza, agilidad y resistencia para una vida más saludable

Flow Training, ofrece un entrenamiento que disminuye dolencias y tonifica el cuerpo sin riesgo de lesiones, dando gran importancia al cuidado del corazón, un músculo clave para la salud

Luis Bardón y Carol Nerbutti, socios fundadores de Flow Training.

Luis Bardón y Carol Nerbutti, socios fundadores de Flow Training. / Pepe Marin

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El método de fortalecimiento muscular con bajo impacto creado por Carol Nerbutti está teniendo una gran acogida en Cáceres, donde cada vez más personas apuestan por una forma de entrenamiento que prioriza la salud y la prevención de lesiones. En este contexto, en Flow Training se ha implantado un sistema propio que combina el trabajo de fuerza con bajo impacto articular, el acondicionamiento cardiovascular y la mejora de la movilidad mediante máquinas de pilates.

La propuesta ofrece un enfoque integral, adaptado a distintos niveles de condición física y orientado a mejorar la calidad de vida. La iniciativa responde a una creciente preocupación de los cacereños por su bienestar, impulsando prácticas deportivas que no solo buscan resultados físicos, sino también un entrenamiento seguro, eficaz y sostenible en el tiempo.

Tres pilares para una salud integral: fuerza, agilidad y resistencia cardiovascular

"Hemos evolucionado enormemente con este método, ya que entendemos que el pilates tradicional se nos quedaba corto. Nuestra propuesta es mucho más amplia y actual, orientada a dar respuesta a las verdaderas necesidades de la salud. Trabajamos sobre los tres pilares fundamentales que toda persona necesita para mantenerse saludable: la fuerza, la agilidad y la capacidad cardiovascular. Estos principios son la base sobre la que diseñamos y desarrollamos nuestros ejercicios en Cáceres", explica Carol Nerbutti, fundadora de Flow Training junto a Luis Bardón.

Un método propio que va más allá del pilates tradicional

Ofrecen un producto completamente diferenciador. No son un pilates al uso ni aplican el método pilates como tal, utilizan la máquina como herramienta porque permite realizar ejercicios sin impacto y con una altísima prevención de lesiones. Apuestan por movimientos controlados y técnicamente precisos, siempre desde la perspectiva y la metodología propia que han desarrollado.

Noticias relacionadas y más

Pero ¿qué beneficios aporta realmente este tipo de entrenamiento?

"Cuando ganamos fuerza, disminuyen muchas dolencias, y ese es un factor clave. No solo se trata de tonificar el cuerpo y verse mejor estéticamente, sino de hacerlo sin lesionarse. En muchos casos se practican entrenamientos que no están correctamente controlados, regulados ni planificados, lo que termina generando lesiones innecesarias. Nosotros apostamos por una forma de entrenar que permite estar fuerte, pero también saludable. Trabajamos de manera consciente y estructurada para mejorar la condición física sin poner en riesgo el cuerpo. Y, sobre todo, damos una gran importancia al corazón, que no deja de ser otro músculo que necesita estímulo y cuidado. Fortalecerlo es fundamental para aspirar a una longevidad activa y saludable".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  5. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  8. Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval

La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres

La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres

DiverCeres lanza en Cáceres '¡Dale Cancha!', una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte extremeño

DiverCeres lanza en Cáceres '¡Dale Cancha!', una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte extremeño

Visita gratuita en Cáceres: descubre la colección de dibujos de la Fundación Tatiana este viernes

Visita gratuita en Cáceres: descubre la colección de dibujos de la Fundación Tatiana este viernes

Estas son las bases para obtener las nuevas licencias de taxi adaptado en Cáceres

Estas son las bases para obtener las nuevas licencias de taxi adaptado en Cáceres

Los últimos vecinos del Alto de Fuente Fría de Cáceres, ante los derribos: "Solo nos queda resistir"

Los últimos vecinos del Alto de Fuente Fría de Cáceres, ante los derribos: "Solo nos queda resistir"

El PSOE de Cáceres denuncia el "uso indecente" de las instituciones por parte de VOX para propagar racismo y desinformación

El PSOE de Cáceres denuncia el "uso indecente" de las instituciones por parte de VOX para propagar racismo y desinformación

Cáceres impulsa seis cursos de FP para mejorar la empleabilidad en 2026

Cáceres impulsa seis cursos de FP para mejorar la empleabilidad en 2026

Vecinos, instituciones y sector turístico analizan el futuro del casco antiguo de Cáceres

Vecinos, instituciones y sector turístico analizan el futuro del casco antiguo de Cáceres
Tracking Pixel Contents