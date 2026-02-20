Cáceres pide al juez una solución ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia de Montealmeida

El Ayuntamiento de Cáceres ha planteado ante el juzgado un incidente de ejecución de sentencia relativo al camino de Montealmeida, después de constatar que, “por motivos materiales”, no es posible cumplir con el fallo judicial tal y como fue dictado.

Incidente de ejecución por imposibilidad material

Según el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, “la voluntad del Ayuntamiento como administración es ejecutar la sentencia, pero no se puede ejecutar lo que no es materialmente posible”, ha señalado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes. / EP

La situación afecta a vecinos que residen en su mayoría en segundas residencias, “situadas fuera de ordenación urbanística”, como recalcó el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en la última sesión plenaria. Orgaz señala que “no hemos planteado que sean ilegales, sino que están fuera de ordenación. Podríamos estar hablando —en cualquier caso— de que son alegales”.

“Se ha intentado ejecutar la obra conforme a la sentencia”, pero la imposibilidad de hacerlo ha llevado a que se solicite la intervención del juez para que adopte la solución que “estime pertinente”. Según el portavoz, esta medida busca “garantizar que la resolución judicial se cumpla de manera adecuada dentro de los límites materiales existentes”.

El incidente de ejecución será ahora valorado por el juzgado, que deberá decidir cómo resolver la imposibilidad de llevar a cabo la obra en las condiciones establecidas en la sentencia original.

Reapertura del Parque del Príncipe y agenda cultural

Durante la Junta local de Gobierno también se informó de la reapertura del Parque del Príncipe, que había quedado afectado por las borrascas recientes. Según Orgaz, se realizó un “intenso trabajo” de revisión, evaluación y limpieza, y “en la tarde de este viernes volverá a abrirse al público tras los trabajos que se han extendido hasta la misma mañana de hoy”.

Asimismo, se aprobaron diversas autorizaciones y actividades culturales y educativas en la ciudad, entre ellas la celebración del Día Escolar de Extremadura en la Plaza Mayor, exposiciones itinerantes y rutas turístico-teatrales para escolares, así como eventos religiosos como la instalación de casetas para la venta de artículos durante el novenario de la Virgen de la Montaña. Estas acciones forman parte del “compromiso con la participación ciudadana y la dinamización cultural”.