Una planta solar en plena ZEPA cacereña lleva a los tribunales a altos cargos de Transición Ecológica

La autorización ambiental de la planta fotovoltaica TAGUS, de 379,97 MWp, en el término municipal de Alcántara (Cáceres), ha derivado en una investigación judicial por presunta prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado como investigados a dos responsables de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

El proyecto se ubica en la ZEPA “Llanos de Alcántara y Brozas”, integrada en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, un espacio de alto valor ecológico donde habitan especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico.

FONDENEX ha anunciado que estudiará ampliar la denuncia contra responsables políticos y técnicos de la Junta de Extremadura

Informe fiscal

La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido un dictamen muy crítico con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en 2023. El informe aprecia "discrepancias" con el Plan Director que regula la Red Natura 2000 en Extremadura, al situarse la instalación en una Zona de Alto Interés (ZAI) y en una Zona de Interés (ZI) donde las infraestructuras industriales deben localizarse preferentemente fuera.

El Ministerio Público subraya que "no se ha acreditado de forma clara por qué la planta no se emplazó fuera de estas áreas protegidas, ni se justificó suficientemente la elección del lugar desde el punto de vista ambiental".

Hábitats prioritarios y normativa europea

El dictamen también advierte de afecciones a hábitats de interés comunitario, incluidos dos prioritarios. Señala que el estudio ambiental no analizó adecuadamente el impacto sobre el HIC 5330, el más extendido en la zona y en estado desfavorable de conservación, superando los umbrales orientativos establecidos en la guía metodológica de evaluación en Red Natura 2000.

Además, cuestiona que la alternativa elegida por criterios económicos y técnicos sea compatible con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, al no constar "razones imperiosas de interés público de primer orden ni consulta previa a la Comisión Europea".

Del impulso renovable a la investigación penal

La planta, promovida por Iberenova Promociones SAU, recibió una DIA favorable del Ministerio apoyada en informes de la Junta de Extremadura. Sin embargo, la organización conservacionista FONDENEX (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) denunció el proyecto por su ubicación en zona protegida, lo que dio origen al procedimiento judicial ahora en curso.

El Juzgado 41, cuyo titular es el magistrado José Luis Peinado, solicitó informe a la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha emitido un dictamen "crítico" con la tramitación ambiental del proyecto y "respalda sustancialmente los argumentos expuestos en la denuncia", según FONDENEX.

En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas “implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico”.

Tras conocerse la citación como investigados de los dos responsables ministeriales, FONDENEX ha anunciado que estudiará ampliar la denuncia contra responsables políticos y técnicos de la Junta de Extremadura que emitieron los informes favorables en los que se basó la DIA ahora cuestionada judicialmente.