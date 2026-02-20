Música
La Semana Santa ya se siente en Cáceres gracias al Concierto de Marchas Procesionales
La Banda Sinfónica Provincial ofreció su tradicional concierto de Cuaresma en la concatedral de Santa María, con Jorge Suárez, concejal de Cultura, como director en esta ocasión
Clarinetes, trompetas, flautas o trombones. Con delicadeza, pero también con la contundencia de las marchas procesionales de Semana Santa, la Banda Sinfónica Provincial llevó a cabo la quinta edición de su tradicional concierto cuaresmal en la Concatedral de Santa María.
El evento contó con la presencia de algunas autoridades, como José Antonio García, subdelegado del gobierno en Cáceres o Santos Benítez Floriano, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Sin embargo, la presencia de Jorge Suárez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, estuvo fuera de lo que suele ver, ya que cumplió el rol, en esta ocasión, de director de la banda.
Emoción
Compuesto de tres bloques, el concierto reflejó esa increíble sensación que llena el cuerpo en Semana Santa. Un aura que, retumbando suavemente sobre las paredes del templo, hacía esperar el toque de las horquillas sobre el suelo. No ocurrió, pero no habrá que esperar mucho para poder escucharlo en la calle.
El repertorio fue diverso: compositores veteranos y jóvenes lo llenaban, así como algunos cacereños como Noé Muriel o Manuel Sellers. El segundo bloque estuvo liderado por composiciones más populares, como la conocida Callejuela de la O, cuya interpretación puso la piel de gallina a todos los amantes de estos días tan especiales para la ciudad.
Repertorio
- La Zapatona, de Noé Muriel
- La promesa, de José Alberto Pina
- Lágrimas por Santa Clara, de Manuel Sellers
- Callejuela de la O, de Paco Lola
- Flor del alma mía, de Manuel Sellers
- Jerusalén, de José Vélez García
- Descanso eterno, de Óscar Navarro
- Mi amargura, de Victor Manuel Ferrer Castillo
- Ilustre Marino, Óscar Navarro
- Himno de España (bis)
En ocasiones el ritmo y la intensidad aumentaban, los graves entraban en mayor medida, y los presentes, que completaban el aforo sentado de la iglesia, se teletrasportaban a aquellos días grandes de la Semana Santa cacereña.
Si bien ya se están presentando novedades en algunas cofradías, y los preparativos ya están en marcha, es con la llegada de este concierto cuaresmal cuando se puede dar por comenzada la cuenta atrás de forma oficial para vivir la Pasión en la ciudad.
