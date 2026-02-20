Estas son las bases para obtener las nuevas licencias de taxi adaptado en Cáceres

Cáceres ha anunciado que publicará próximamente las bases que regularán el procedimiento para adjudicar cinco nuevas licencias municipales de auto-taxi adaptadas a personas con movilidad reducida. La resolución, dictada por la alcaldía, ha incrementado en cinco el número de licencias y ha establecido que todas estarán destinadas a vehículos adaptados y sin autorización VT, lo que implicará que prestarán servicio exclusivamente dentro del término municipal.

El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, ha explicado que estas nuevas licencias se adjudicarán mediante concurso público, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios municipal, y ha señalado que el procedimiento garantizará los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia.

Parada de taxis en la plaza de San Juan. / El Periódico

Muriel ha valorado la medida “porque responde a una necesidad que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, tanto por el incremento de la demanda como para mejorar la accesibilidad del servicio”. Además, ha indicado que “con estas cinco nuevas licencias avanzamos de manera importante en materia de movilidad en Cáceres y, especialmente, en accesibilidad”. En ese sentido, ha añadido que las bases han previsto que los vehículos deberán garantizar sistemas homologados de acceso mediante rampa o plataforma elevadora, anclajes de seguridad y señalización específica”.

El concejal también ha subrayado que, “tras un año de trabajo de supervisión y evaluación del servicio, y después de mantener reuniones con todos los actores implicados, profesionales del sector, titulares de licencias y trabajadores autónomos, hemos concluido que lo más adecuado era sacar adelante cinco nuevas licencias”. “Se trata de un servicio muy demandado que necesitaba reforzarse para prestar una mejor y mayor calidad a los usuarios”.

Requisitos y plazos

Entre los requisitos para los aspirantes, el Ayuntamiento ha incluido no haber sido titular de otra licencia de taxi en el municipio en los últimos diez años, estar al corriente de obligaciones fiscales y laborales, y acreditar una experiencia mínima de un año en la prestación del servicio en Cáceres con dedicación exclusiva.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación oficial en el BOP. Tras la adjudicación, los nuevos titulares deberán presentar el vehículo adaptado en un plazo de 30 días hábiles para su revisión y deberán comenzar a prestar servicio en un máximo de 60 días.