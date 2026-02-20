¿Quiénes son estos tres personajes decimonónicos? La respuesta la saben en Villanueva de la Sierra

Tres personajes decimonónicos atraviesan la ciudad monumental cacereña ante el asombro de los viandantes. Un alcalde, con su tricornio, una cortesana enjoyada y un sacerdote con sotana y cruz al pecho. Son Felipe Jesús Saúl Calvo, Juan Antonio Corchero y Susana Pablos y les une el amor por los árboles. Se dirigen al palacio de la Diputación de Cáceres a presentar la 222 Fiesta del Árbol que se desarrolla en Villanueva de la Sierra los días 22, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo. No son actores profesionales. El primero y el segundo son el alcalde y el teniente de alcalde de la localidad serragatina y los tres participan en la recreación histórica de la Fiesta del Árbol junto con un numeroso grupo de vecinos prevista para la semana que viene.

Felipe Jesús Saúl, alcalde de Villanueva de la Sierra, se muestra muy orgulloso de que la Fiesta del Árbol del su municipio sea la primera del mundo. Explica que cuentan con documentación fehaciente de que el 26 de febrero de 1805 el párroco Ramón Bacas Roxo y los alcaldes Pedro Barquero y Andrés Hernández promovieron entre los jóvenes la plantación de árboles. Así lo atestigua el Semanario de Agricultura y Artes publicado el 24 de octubre de 1805. Las demás celebraciones similares, en Suiza, Cataluña y (Nebraska) Estados Unidos fueron ya a finales del XIX o principios del siglo XX. “Está por tanto acreditado que el primer homenaje a la naturaleza se realizó en Villanueva de la Sierra que se extendió durante tres días”, sentencia.

Impulso a la Fiesta del Árbol

Desde que el actual equipo de gobierno llegó a la alcaldía en 2015, el consistorio ha impulsado la Fiesta del Árbol, tanto es así que en 2017 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Actualmente, trabajan por la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Esta 222.ª edición es muy especial, pues se recibirá la visita de los técnicos de la Consejería de Turismo a los que se entregará un compendio con toda la información recaba y que servirá para resolver el expediente. El alcalde está convencido de que se resolverá a favor a lo largo del año en curso. Añadió que tienen un expediente abierto con la Unesco para la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Desde hace diez años junto con la Fiesta del Árbol se desarrolla una Feria Internacional Gastronómica, Medioambiental y Maquinaria a la que acuden profesionales de toda la comarca.

Programa

Este domingo 22 de febrero se ha organizado la VII Ruta Senderista Subida a la Sierra de Dios Padre. El día institucional es el jueves 26 de febrero, en el que se procederá al reparto de árboles y plantas –un total de 1.500 ejemplares- y habrá un acto con autoridades en el monumento a la Fiesta del Árbol. En él el pregón corre a cargo del escritor José Manuel Robledo. El momento más esperado es el de la recreación histórica de la Fiesta del Árbol a cargo de los vecinos, que comienza a la una de la tarde y que se extiende durante dos horas. El alcalde cuenta que cada año se renueva el elenco de actores (una veintena) y los que hace años eran niños figurantes en la actualidad hacen papeles protagonistas. A su término se ofrecerá en el pabellón municipal una caldereta de cabrito al estilo 1805.

El viernes 27 de febrero habrá una plantación de árboles en el Bardal a cargo de niños de Villanueva de la Sierra y de pueblos vecinos, en total 150 niños. Muy interesante será el tren turístico que recorrerá la población tanto el viernes como el sábado.

El domingo 1 de marzo destaca en la programación el taller medioambiental especializado en miel serragatina a cargo de ARBA Extremadura.

Angélica García, Diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, destacó la labor de concienciación medioambiental que se realiza año a año gracias a la Fiesta del Árbol y que se traduce en una mayor concienciación para las generaciones futuras.