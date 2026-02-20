El Tribunal Supremo confirma la absolución por atentado en el caso del intento de atropello al alcalde de un pueblo de Cáceres

El Tribunal Supremo ha cerrado el recorrido judicial del caso del intento de atropello al alcalde de un pueblo de Cáceres al desestimar el recurso de casación presentado por la defensa del condenado. La Sala de lo Penal ha confirmado así la resolución dictada en segunda instancia, que ya había rebajado de forma sustancial la respuesta penal al episodio: absolución por atentado a la autoridad y mantenimiento de la condena por lesiones.

La sentencia del alto tribunal deja firme el criterio de que lo ocurrido se enmarcó en una relación deteriorada y no en un ataque vinculado al ejercicio de un cargo público. En la práctica, el fallo consolida el giro que ya había introducido el tribunal autonómico frente a la primera condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres, que había apreciado atentado a la autoridad y había fijado una pena de seis años de prisión por ese delito, además del resto de responsabilidades.

Recurso rechazado

El Supremo ha rechazado los argumentos del recurso y ha dado por válida la motivación de la sentencia recurrida. Con ello, ha confirmado que se mantenía la condena por lesiones (con una pena de cinco meses de prisión, según el itinerario procesal recogido en el procedimiento), así como la indemnización fijada en 6.000 euros. También ha impuesto las costas del recurso, al no apreciar razones para revisar el fallo.

En el núcleo del asunto, el alto tribunal ha respaldado la idea de que el tipo penal de atentado exige una conexión clara con la función pública de la víctima. En este caso, la resolución confirmada ha situado el episodio en un plano personal, marcado por la "animadversión" y una "enemistad personal". Ese encuadre ha resultado determinante para descartar el atentado, al no constar que la acción se produjera en un contexto de autoridad o de ejercicio institucional.

Los hechos, tal y como han quedado descritos en las resoluciones previas, se produjeron cuando la víctima transitaba por la localidad como cualquier vecino, acompañada por un electricista. Fue entonces cuando el acusado, según el relato considerado probado, realizó una maniobra con el vehículo e invadió el carril contrario en su dirección.

Lesiones también psíquicas

El Supremo ha reforzado además un aspecto relevante del caso: el daño psicológico puede sostener una condena por lesiones cuando implica un menoscabo de la salud mental y ha requerido atención y seguimiento médicos. La sentencia ha avalado que síntomas como ansiedad, miedo, nerviosismo o insomnio, tratados con medicación y control clínico, tengan encaje penal en este tipo delictivo si se acreditan con la suficiente consistencia.

Otro de los mensajes centrales del fallo ha sido de alcance procesal. La Sala ha recordado que la casación no funciona como una tercera instancia para replantear la valoración de los testimonios o reabrir la discusión sobre quién dijo qué. Su papel, ha reiterado, es controlar que la condena se haya apoyado en prueba válida y en una motivación razonable.

En esa línea, el Supremo ha asumido también el análisis que ya habían hecho los tribunales sobre la prueba de descargo y la coartada, subrayando que la revisión en casación no permite sustituir el criterio del órgano que ha enjuiciado los hechos cuando la argumentación se sostiene de forma coherente. Con esta resolución, el caso queda definitivamente resuelto en lo penal. El suceso se produjo en la localidad de Tiétar.