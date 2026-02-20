De los grandes clásicos al thriller digital: una cartelera para todos los públicos en el cine de Cáceres

La cartelera de esta semana transita por casi todos los géneros y emociones posibles. Desde el romanticismo oscuro de la literatura inglesa hasta el suspense tecnológico más actual, las salas ofrecen un recorrido que conecta clásicos, nostalgia televisiva, adrenalina y cine familiar.

El cine clásico se mezcla con la comedia moderna

El viaje comienza con Cumbres borrascosas, que devuelve a la gran pantalla la tormentosa relación entre Heathcliff y Catherine. Amor, obsesión y destino marcan un drama de gran intensidad que contrasta con el tono ligero de Cómo cabras, una comedia pensada para todos los públicos que apuesta por el humor disparatado y las situaciones absurdas.

En esa línea de risa y cercanía se sitúa también Aída y vuelta, que recupera a los personajes de la popular serie española en una propuesta cargada de nostalgia y guiños para sus seguidores. Del humor se pasa al suspense con La asistenta, un thriller psicológico donde los secretos y la tensión doméstica sostienen una historia inquietante.

La emoción continúa con La fiera, centrada en conflictos personales y relaciones complejas, mientras que Ruta de escape eleva el ritmo con persecuciones y decisiones límite que mantienen la adrenalina hasta el último minuto. Más reflexiva es Castigo divino, que aborda la culpa y los dilemas morales en un drama de trasfondo judicial.

La oferta se amplía con propuestas de corte artístico y fantástico. Rafael: El joven prodigio se adentra en los primeros años de un creador marcado por su búsqueda de la belleza, mientras que Evolution plantea una inquietante mirada al futuro desde la ciencia ficción. En un registro más íntimo, Hamnet explora el duelo y el amor a través de un relato inspirado en la historia del hijo de William Shakespeare.

Para quienes buscan una experiencia en familia, Zootrópolis 2 regresa con nuevas aventuras en su universo animal, combinando humor, acción y un mensaje accesible para todas las edades.

Estrenos de esta semana

Junto a estas películas, la cartelera incorpora contenidos culturales como Opera: La Gioconda, una producción operística de gran formato; Venecia infinitamente vanguardista, que recorre la historia artística de la ciudad italiana; y Andrea Bocelli 30: The Celebration, un evento musical que celebra la trayectoria del tenor.

La semana se completa con dos estrenos que llegan a las salas este fin de semana. Por un lado, Sin conexión, un thriller actual que explora los riesgos del entorno digital y las consecuencias de vivir permanentemente conectados. Por otro, El agente secreto, que apuesta por el espionaje, la acción y los giros inesperados.

Con esta combinación de géneros, la oferta cinematográfica permite pasar del drama clásico a la comedia nacional, del suspense psicológico a la animación familiar, en una semana que invita a elegir butaca y dejarse llevar por la gran pantalla.