Los últimos vecinos del Alto de Fuente Fría de Cáceres, ante los derribos: "Solo nos queda resistir"

Joaqui García vive en una de las viviendas de la calle Alto de Fuente Fría. Lo hace junto a su marido y su hija, menor de edad. La suya es una de las dos familias que todavía no han aceptado las condiciones que la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 ha establecido para la compra de los terrenos, que posteriormente se convertirá en un corredor verde en el entorno de la Ribera del Marco. Además de esas dos casas, queda otra más sin vender que es propiedad de los padres de Joaqui.

Cámaras de seguridad

Cuando ayer llegaron a la calle, se toparon con una máquina que estaba trabajando para ensanchar la vía y que pudieran entrar los camiones para comenzar las demoliciones y retirar los escombros. No les dejaron aparcar en la zona y, rápidamente, se metieron en su vivienda, que está cerrada con candado y tiene cámaras de seguridad. "No estábamos avisados de que esto fuera a suceder. Por la tarde, vimos que estaban comenzando a tumbar las casas", subraya.

Galería | Siguen los derrumbes en el Alto de Fuente Fría de Cáceres /

"En este barrio todavía quedamos dos familias residiendo. El conflicto urbanístico no está resuelto en su totalidad y no me parece bien que comiencen a derrumbarse las viviendas. Nosotros nos hemos quedado aquí porque, por la oferta que me han hecho, no me sale rentable irme de la vivienda. No nos da para comprar otra porque están carísimas. Yo tengo 55 años y estoy en paro. Mi marido tiene 60 y trabaja a media jornada. Es imposible para nosotros", cuenta Joaqui, que asegura que nadie les ha ofrecido alternativas para irse a otra zona de la ciudad.

Valor de aprovechamiento

Representantes de la AIU aseguran que el valor de aprovechamiento del suelo se estableció en el año 2010 y es de 512,1771 euros por metro cuadrado, y que es incluso superior al que se paga en algunas zonas de Madrid. El pago se realiza en función de la superficie de cada vivienda. "Para una vivienda de 100 metros cuadrados, por poner un ejemplo, les dan 51.000 euros. No sé dónde qué voy a comprar por ese dinero, y a nuestra edad no podemos meternos a pagar una hipoteca. Es imposible totalmente", señalan.

"El alcalde dijo que iban a intentar hablar con la agrupación hace un año, cuando nos reunimos con él, pero no se ha logrado nada. No nos queda otra que aguantar y resistir; además, teniendo una menor viviendo aquí, entiendo que no me pueden echar", concluye Joaqui, angustiada.

Labores de derrumbe

En la jornada de este jueves continuaron las labores de derrumbe de las edificaciones. Durante la mañana, las máquinas regresaron para seguir ensanchando el camino ante la imposibilidad de los grandes camiones que están sacando los escombros para acceder hasta el final de la calle. También procedieron al derrumbe de algunas de las casas que conforman el pequeño barrio de este privilegiado entorno de la ciudad. Estas demoliciones son el principio del fin de un conflicto urbanístico que se ha prolongado durante décadas y por el que se van a crear 415 apartamentos en la Ribera del Marco a cambio de entregar al consistorio las zonas verdes necesarias para crear un parque fluvial que recorra esta parte de la ciudad.