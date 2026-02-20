Visita gratuita en Cáceres: descubre la colección de dibujos de la Fundación Tatiana este viernes

Tres opciones para disfrutar en familia este viernes.

Visita gratuita para descubrir un singular tesoro artístico

Este viernes 20 de febrero a las 17.30 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá una visita comentada a la exposición La colección de dibujos de la Fundación Tatiana: un singular tesoro desconocido, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La muestra surge tras el proceso de catalogación y conservación de la colección de dibujos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, un trabajo que ha permitido descubrir un pequeño tesoro artístico hasta ahora poco conocido. Como resultado de esta investigación, la entidad ha organizado una exposición para dar a conocer al público este valioso conjunto.

La comisaria Anna Reuter ha seleccionado cerca de 80 dibujos reunidos en el siglo XIX por Narciso de Salabert y Pinedo, antepasado de la fundadora Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. La mayoría de las obras pertenecen a maestros italianos, ingleses y franceses del primer tercio del siglo XIX, aunque también incluye ejemplos del barroco y piezas de especial relevancia para la historia del dibujo español.

Palacio de los Golfines de Abajo. / Turismo de Cáceres

Entre los hallazgos más destacados figuran un diseño de la antigua Puerta de Alcalá de Madrid y el primer retrato conocido de Isabel II como reina de España. Los fondos revelan además los gustos del coleccionista, con especial interés por vistas, marinas y naufragios, así como por escenas de batallas, mundo animal, género, costumbrismo y caricatura. La visita guiada es gratuita y se celebra todos los viernes a las 17.30 horas hasta completar aforo.

Cortometrajes extremeños brillan en la Filmoteca de Extremadura dentro del ciclo Camino a los Goya

El ciclo Camino a los Goya hará parada en la Filmoteca de Extremadura con una sesión especial dedicada a cortometrajes extremeños nominados. La cita será el viernes 20 de febrero a las 19.30 horas en su sede de Cáceres e incluirá proyección y coloquio posterior.

El programa reúne tres destacadas propuestas de animación. El corto de Rubén, dirigido por José María Fernández de Vega y producido por Glow Animation, ofrece una sátira sobre el proceso creativo dentro de la industria audiovisual.

El corto de Rubén, dirigido por José María Fernández de Vega. / JUNTA DE EXTREMADURA

También se proyectará Gilbert, dirigida por Arturo Lacal Ruiz, Alejandro Salueña García y Jordi Jiménez Xiberta, y producida por Agencia Audiovisual Freak S.L., una historia simbólica apta para todos los públicos. Completa la sesión El estado del alma, dirigida por Sara Naves y coproducida junto a Sardinha en Lata, un relato poético sobre identidad y vulnerabilidad. La sesión supone una oportunidad para descubrir la creatividad y la fuerza del cine de animación hecho en Extremadura dentro de uno de los ciclos previos a los Goya.

'El raro de los 90’s': David Domínguez revive la década en el Gran Teatro de Cáceres

El monólogo 'El raro de los 90’s', de David Domínguez, llega al Gran Teatro de Cáceres el viernes 20 de febrero a las 20.00 horas, en un espectáculo que está arrasando por toda España.

Con una duración aproximada de 70 minutos y recomendado para mayores de 16 años, el show es un auténtico viaje a la década de los 90, lleno de referencias a series, moda, recreos y momentos que marcaron a toda una generación. Con humor cercano y divertido, David Domínguez invita al público a revivir esos años con carcajadas aseguradas.