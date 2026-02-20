Vox, único grupo con llave para aprobar los presupuestos de Cáceres

El Gobierno popular del Ayuntamiento de Cáceres ha remitido este viernes a Vox el borrador completo del presupuesto municipal para 2026, tras registrarse “negativas a negociar” por parte de los grupos del PSOE y Unidas Podemos (UP), por lo que la aprobación de las cuentas (las terceras de la legislatura de Rafael Mateos) queda pendiente únicamente del apoyo de la formación verde, que ya respaldó con sus votos las cuentas de 2024.

El presupuesto de 2025 se sacó adelante con la abstención del PSOE. Ahora, según el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, “nos encontramos con dos negativas a la negociación, una del PSOE y otra de UP. Por lo tanto, entendemos que la única vía posible para la aprobación del presupuesto es la del apoyo con el Grupo Municipal de Vox”.

Plazo prudencial para negociar

El equipo de Gobierno ha reiterado su “voluntad de diálogo con todos los grupos municipales desde el inicio de la elaboración del presupuesto”. Orgaz ha destacado que eso “es incuestionable” y ha recordado: “somos el único equipo de Gobierno en la historia de esta ciudad que ha negociado unos presupuestos tanto con Vox como con el PSOE”.

“Hechos son amores y no buenas razones”, ha espetado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno este viernes. Orgaz explicó que se ha dado un “plazo prudencial” para que Vox estudie el borrador y presente sus propuestas: “Nos encontramos ya a mediados del mes de febrero; no tiene sentido presentar un borrador de presupuestos en mayo para la última parte del año. Ese tiempo prudencial es el que marca el sentido común y para nosotros es que en los próximos días el Grupo Municipal Vox estudie este borrador y plantee qué propuestas quiere incluir”.

Proyectos destacados del borrador

Entre las propuestas que ya figuran en el borrador, se destaca la redacción del proyecto de la piscina climatizada de Nuevo Cáceres (uno de los proyectos estrella de la legislatura), cuya licitación será “prácticamente inminente”, y la financiación complementaria de 2 millones de euros aportados por la Junta de Extremadura, que “supone un gran avance para que podamos comenzar el proyecto y lanzarlo de manera definitiva”.

Orgaz insistió en que el borrador “se negocia únicamente con quienes muestran voluntad de acuerdo”, aunque “si PSOE o UP quieren retomar esa voluntad de diálogo, el PP -por supuesto- les remitirá ese borrador y se sentará en la mesa a negociar, como ya hizo el año pasado y el anterior”.