Alegría en El Rodeo de Cáceres por la futura apertura de su nuevo gimnasio 'low cost': "Nos viene muy bien, es un barrio en expansión"

La inminente apertura de un nuevo gimnasio 'low cost' en la calle María Auxiliadora ha sido recibida con optimismo en El Rodeo de Cáceres. En una de las zonas con mayor crecimiento residencial de Cáceres en los últimos años, la noticia ha corrido rápido entre vecinos que ven en el nuevo establecimiento un servicio necesario para un barrio cada vez más poblado y joven.

"Nos viene muy bien. Aquí cada vez vive más gente y muchos somos jóvenes", comenta María, una joven vecina que reside en la zona desde hace tres años. Asegura que hasta ahora tenía que desplazarse a otras áreas de la ciudad para entrenar. "Si lo tenemos al lado de casa, mucho mejor. Al final eso anima a ir más".

Barrio en crecimiento

La misma impresión comparte otro residente que pasea a diario por la calle María Auxiladodra. "El barrio está creciendo muchísimo. Hay promociones nuevas, más movimiento… Era cuestión de tiempo que empezaran a abrir más servicios", señala. En su opinión, la llegada de un gimnasio encaja con el perfil de la zona: familias jóvenes, estudiantes y personas que practican deporte en el cercano entorno de El Rodeo.

El Rodeo ha experimentado en los últimos años una notable expansión urbanística. Nuevas viviendas, más tránsito peatonal y una mayor actividad comercial han ido redefiniendo el paisaje de una zona que hace no tanto tiempo era considerada periférica.

"Antes esto estaba mucho más vacío. Ahora hay vida todo el día", apunta una mujer que paseaba por la zona en la que se abrirá, que confía en que la apertura del gimnasio genere más tránsito y dinamice el pequeño comercio. "Cuanta más gente venga, mejor para todos".

Algunos vecinos destacan también el factor económico. El modelo 'low cost', con cuotas en torno a los 30 euros mensuales, es visto como una opción accesible. "No todo el mundo puede pagar gimnasios más caros. Que haya alternativas asequibles es positivo", sostiene un joven que practica deporte habitualmente al aire libre.

A la espera

Aunque el cartel ya está instalado en el local, todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de apertura. Esa incertidumbre no ha frenado la expectación: "Estamos pendientes. Cada vez que paso miro a ver si hay novedades".

Más allá del propio gimnasio, la sensación general es que El Rodeo continúa consolidándose como uno de los barrios con mayor proyección de la ciudad. "Se nota que va a más. Y cuando un barrio crece, necesita servicios. Esto es una buena señal", resume Juan Martín, un vecino.

La apertura supondrá un nuevo paso en esa transformación silenciosa que vive la zona, donde el crecimiento residencial empieza a ir acompañado de equipamientos y actividad económica. En El Rodeo, al menos, la noticia se ha recibido con una palabra que se repite en varias conversaciones: oportunidad.