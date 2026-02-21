Cáceres acoge una ceremonia de cacao sagrado este sábado 21 de febrero para fomentar la introspección y conexión

Opciones para todos los públicos.

RIFF/RAFF llega este sábado al Boogaloo Club de Cáceres

La reconocida banda RIFF/RAFF actuará este sábado 21 en el mítico Boogaloo Club de Cáceres, en una noche que promete estar cargada de energía y buena música. El grupo, conocido por su potente directo y su mezcla de estilos que van del rock al blues con toques contemporáneos, presentará tanto temas de su último trabajo como algunos de sus clásicos más celebrados por el público.

El concierto dará comienzo a partir de 22.00 horas, y se espera que congregue a aficionados de toda la región interesados en disfrutar de una experiencia musical intensa y cercana.

Las entradas están a la venta a un precio de 12 €, y pueden adquirirse anticipadamente en puntos habituales o en taquilla. El Boogaloo Club, uno de los locales de referencia para la escena musical en vivo en Extremadura, ofrece un ambiente íntimo que permite a las bandas conectar directamente con el público.

'Magic Queen Alive' llega al Gran Teatro

El próximo 21 de febrero, de 20.30 a 22.00, el Gran Teatro de Cáceres acogerá Magic Queen Alive, el homenaje más fiel a Queen, que promete trasladar al escenario la magia y la fuerza de una de las bandas más icónicas del siglo XX.

Con motivo de su X Aniversario, el espectáculo presenta The Queen Is Alive, Concerto for Band and Orchestra, incluyendo en exclusiva arreglos para banda y orquesta del reconocido director y compositor Azael Tormo. Las entradas tienen un precio de 23 euros anticipadas y 25 euros en taquilla, y el espectáculo es apto para todos los públicos.

Ceremonia de cacao sagrado en Cáceres

Este sábado 21 de febrero, de 10.30 a 13.00 horas, el Centro de Yoga Solar Ananda acogerá una experiencia inmersiva con cacao sagrado, diseñada para explorar el mundo interior y fomentar la conexión y la introspección.

La sesión, facilitada por Mada Sanguino, incluye meditación guiada, mensajes a través de oráculos, conexión con la energía del cacao y la confección de un amuleto de protección. Está abierta a hombres y mujeres interesados en la sanación y la autoexploración.