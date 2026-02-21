Cáceres despierta al sol y llena sus terrazas como si fuera primavera

Después de varias semanas encadenando alertas por lluvia y viento, Cáceres ha amanecido este sábado con un cielo limpio y una temperatura suave que ha invitado a salir. No ha hecho falta más. A media mañana, la ciudad ya había cambiado el gesto.

En la plaza Mayor, las terrazas han vuelto a ocuparse con ese murmullo reconocible de tazas, conversaciones largas y niños correteando entre mesas. El sol, todavía bajo en invierno pero lo bastante cálido, ha empujado a muchos a quitarse la chaqueta y a estirar el café hasta el aperitivo. "Ya hacía falta", comentaba una mujer mientras buscaba una mesa libre. No era la única sensación compartida.

Estampa de la Conce

La plaza de la Concepción ha recuperado también esa estampa tranquila de vecinos sentados al sol, algunos con el periódico en la mano y otros simplemente dejando pasar el tiempo. En San Juan, el trasiego ha sido constante, con grupos que han aprovechado para reencontrarse después de días de planes cancelados por el mal tiempo.

Lleno en la plaza de la Concepción. / Carlos Gil

En San Blas, uno de los rincones más resguardados, el ambiente ha sido casi de estreno. Las terrazas, que durante semanas han mirado al cielo con resignación, han vuelto a desplegarse.

La escena se ha repetido en la avenida Virgen de la Montaña, donde el bulevar ha recuperado ritmo. Bancos ocupados, helados tempranos, gafas de sol. Nada extraordinario y, sin embargo, suficiente para que la ciudad pareciera otra.

Contraste

Las últimas semanas, marcadas por avisos meteorológicos y rachas de viento incómodas, habían vaciado calles y aplazado encuentros. El contraste ha sido evidente. El buen tiempo no solo ha llenado terrazas; ha devuelto una cierta sensación de normalidad cotidiana, esa que se construye en los detalles pequeños.

Cáceres, acostumbrada a vivir mucho hacia fuera cuando el clima acompaña, ha respondido sin titubeos. Bastó una tregua del cielo para que plazas y avenidas recuperaran su pulso. Como si la ciudad hubiese estado esperando exactamente esto: un día de sol para volver a empezar.