Empresas
Cáceres será la sede del próximo encuentro estratégico de Cámaras de Comercio de España
El Grupo de Crecimiento y Consolidación Empresarial de la Cámara de Comercio de España se reunirá en Cáceres para coordinar acciones y compartir herramientas de apoyo a las pymes
La Cámara de Comercio de Cáceres será la anfitriona del próximo Grupo de Crecimiento y Consolidación Empresarial de la Cámara de Comercio de España, un espacio de coordinación que reúne a las Cámaras territoriales para definir estrategias de apoyo al fortalecimiento y desarrollo de las empresas.
Durante el encuentro, se espera que los responsables de secretarías generales, gerencias y áreas estratégicas de distintas Cámaras compartan buenas prácticas, herramientas de acompañamiento y programas destinados a pymes, digitalización, internacionalización y consolidación empresarial.
La decisión de celebrar la próxima reunión en la capital cacereña "subraya el papel destacado de la Cámara de Cáceres como referente en el impulso del desarrollo económico y empresarial"", así como su "compromiso por ofrecer soluciones prácticas y estrategias que permitan a las empresas afrontar un mercado cada vez más competitivo".
En la sesión anterior, celebrada en Linares, la Cámara de Comercio de Cáceres compartió su experiencia junto a las Cámaras de Linares, Gijón y Lanzarote-La Graciosa, abordando los retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de crecimiento, expansión y consolidación.
La iniciativa busca, además, garantizar que las políticas de fortalecimiento empresarial "se traduzcan en resultados tangibles para las empresas, la economía y la sociedad, fomentando la coordinación entre territorios y el intercambio de experiencias entre entidades camerales".
La Cámara de Comercio de Cáceres reafirma así su compromiso con el desarrollo de competencias estratégicas y transversales, consolidándose como un actor clave en la dinamización empresarial de la provincia y de Extremadura, según informan desde el propio órgano cameral en nota de prensa.
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval