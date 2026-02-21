Cáceres será la sede del próximo encuentro estratégico de Cámaras de Comercio de España

La Cámara de Comercio de Cáceres será la anfitriona del próximo Grupo de Crecimiento y Consolidación Empresarial de la Cámara de Comercio de España, un espacio de coordinación que reúne a las Cámaras territoriales para definir estrategias de apoyo al fortalecimiento y desarrollo de las empresas.

Durante el encuentro, se espera que los responsables de secretarías generales, gerencias y áreas estratégicas de distintas Cámaras compartan buenas prácticas, herramientas de acompañamiento y programas destinados a pymes, digitalización, internacionalización y consolidación empresarial.

La decisión de celebrar la próxima reunión en la capital cacereña "subraya el papel destacado de la Cámara de Cáceres como referente en el impulso del desarrollo económico y empresarial"", así como su "compromiso por ofrecer soluciones prácticas y estrategias que permitan a las empresas afrontar un mercado cada vez más competitivo".

En la sesión anterior, celebrada en Linares, la Cámara de Comercio de Cáceres compartió su experiencia junto a las Cámaras de Linares, Gijón y Lanzarote-La Graciosa, abordando los retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de crecimiento, expansión y consolidación.

La iniciativa busca, además, garantizar que las políticas de fortalecimiento empresarial "se traduzcan en resultados tangibles para las empresas, la economía y la sociedad, fomentando la coordinación entre territorios y el intercambio de experiencias entre entidades camerales".

La Cámara de Comercio de Cáceres reafirma así su compromiso con el desarrollo de competencias estratégicas y transversales, consolidándose como un actor clave en la dinamización empresarial de la provincia y de Extremadura, según informan desde el propio órgano cameral en nota de prensa.