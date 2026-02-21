Carta de un cacereño a la comisión que evalúa la Capitalidad: "Defiendo, con pasión y argumentos, que Cáceres es la mejor candidata"

Muy estimados miembros de la Comisión:

Les escribe con el respeto de quien, durante décadas, ha aprendido a leer el territorio no solo como un mapa físico, sino como un manuscrito cultural, histórico y ambiental. Soy ingeniero forestal, y llevo media vida recorriendo los montes, caminos y paisajes que envuelven a la ciudad de Cáceres. Pero más allá de la belleza natural que me atrajo hasta aquí, descubrí que Cáceres no es solo un lugar: es un compendio de culturas, un testimonio vivo del alma europea.

Y por ello me atrevo a defender —con pasión y argumentos— que Cáceres es la mejor candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Una ciudad donde conviven todas las edades de Europa

Pocas ciudades europeas pueden presumir de conservar, integradas en su tejido urbano, las huellas de todas las grandes civilizaciones que forjaron Europa. Desde los primeros asentamientos prehistóricos, como la Cueva de Maltravieso —con pinturas rupestres de más de 60000 años— hasta la ciudad romana de Norba Caesarina; desde el trazado visigodo, hasta el entramado andalusí de aljibes y adarves; desde las torres almohades hasta los palacios renacentistas que levantaron los grandes linajes de la conquista.

Caminar por el casco antiguo de Cáceres —Patrimonio de la Humanidad desde 1986— es recorrer una síntesis arquitectónica e histórica de Europa, donde conviven sin conflicto la piedra de Roma, el ladrillo árabe y la cal blanca de los conquistadores extremeños. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia puede convivir, dialogar y sobrevivir sin derrumbarse, respetando las raíces de todos.

Una cultura forjada en la mezcla, en el encuentro y en el viaje

Europa nació del diálogo entre pueblos. Cáceres es ejemplo de ello. Fue frontera entre cristianos y musulmanes, encrucijada de caminos, nudo de trashumancia. Desde aquí partieron y regresaron exploradores, sabios, clérigos y soldados. Muchos de los grandes protagonistas de la historia americana, Pizarro, Godoy, Orellana, Carvajal, caminaron por sus calles antes de cambiar el mundo.

Y esa cultura de intercambio, apertura y mestizaje se conserva viva en su red de museos, en sus fundaciones (como Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno o Helga de Alvear), en sus festivales de música antigua y contemporánea, en sus barrios de identidad propia, en su lengua viva: el castúo, que suena a dehesa y a dignidad rural.

Un entorno natural y ambiental que es ejemplo europeo

Como ingeniero forestal no puedo dejar de recordar que Cáceres es también una ciudad de naturaleza. Rodeada por espacios naturales protegidos, forma parte de la Red Natura 2000, y su mismo Casco Antiguo es Zona de Especial Protección para las Aves. Los cernícalos, cigüeñas, vencejos y mochuelos anidan entre sus campanarios y torreones.

Además, el municipio y su entorno están íntimamente ligados a una gestión sostenible del territorio: dehesas centenarias, sierras de corcho, caminos trashumantes, huertas tradicionales. Cáceres demuestra que cultura no es solo piedra, sino también paisaje vivo, respetado, interpretado.

En un momento en que Europa debe mirar con urgencia al cambio climático y a la regeneración del vínculo entre ciudad y naturaleza, Cáceres ofrece un modelo cultural ambientalmente sostenible, donde el pasado y el futuro caminan juntos.

Una ciudad modesta, pero auténtica. Y por ello profundamente europea

Cáceres no presume. No tiene el bullicio de Sevilla ni los millones de turistas de Barcelona. Pero tiene algo más valioso: autenticidad. Una ciudad viva, donde los palacios conviven con tiendas de barrio; donde las plazas se llenan de niños y abuelos, no de escaparates; donde la Semana Santa, el Womad o el Festival de Teatro Clásico no son espectáculo, sino vivencia compartida.

Europa necesita referentes como Cáceres: ciudades intermedias que conservan el alma, que luchan contra la despoblación con cultura, que entienden la identidad no como trinchera, sino como puente.

Mi propuesta final

Convertir Cáceres en Capital Europea de la Cultura en 2031 no es solo un reconocimiento justo: es una apuesta de futuro para toda Europa. Porque aquí convergen los grandes valores que necesitamos cultivar: diversidad, memoria, sostenibilidad, hospitalidad y belleza.

Les animo a que la recorran a pie, sin guía, dejándose llevar por sus calles, sus aromas, su silencio. Yo seguiré cuidando sus montes, y sus dehesas. Y si tienen alguna duda, vengan a buscarme al atardecer: les estaré esperando bajo la sombra de un alcornoque, con una historia que contar y un paisaje que mostrarles.

Con todo respeto y esperanza.