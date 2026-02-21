Cocido solidario para 60 personas en Cáceres con homenaje para el cocinero, Antonio, que hoy cumple 88 años

El aroma a cocido ha vuelto a convertirse en excusa para algo más que compartir mesa. El AMPA Maltravieso, junto al IES Al-Qázeres, ha celebrado en Cáceres una nueva edición de su comida solidaria anual, que este año ha logrado reunir a cerca de 60 personas y ha tenido un protagonista inesperado: Antonio, el cocinero que ha soplado hoy 88 velas entre fogones.

La presidenta del AMPA, Mariángeles, ha explicado que la iniciativa se organiza cada año. "El año pasado tocó buche, pues este año tocaba cocido". Más allá del menú, el objetivo se ha mantenido intacto: apoyar a una entidad local con menos recursos: "Siempre elegimos algún organismo o centro de aquí de Cáceres, que no sea una asociación grande. Optamos por algo más pequeño, alguna causa benéfica. Este año ha sido para los Hermanos de la Cruz Blanca".

En esta ocasión, la participación ha desbordado las previsiones. Si en la edición anterior acudieron unas 30 personas y se recaudaron algo más de 400 euros, este año la cifra de asistentes ha rozado las 60. La aportación ha sido mediante donativos voluntarios, por lo que la cuantía final dependerá de la colaboración de cada participante, aunque la organización confía en superar lo conseguido en la última convocatoria.

Algunos participantes en la comida. / Carlos Gil

La convocatoria se ha abierto a toda la comunidad educativa: profesorado, familias y alumnado, además de voluntarios vinculados a los Hermanos de la Cruz Blanca que han querido sumarse a la jornada. La respuesta, según la organización, ha sido especialmente emocionante. "No esperábamos tanta acogida. Estamos súper agradecidos con la gente, porque no pensábamos que fuera a ser tan sonado", ha señalado la presidenta, que afronta su primer año al frente del AMPA.

La entidad beneficiaria, han explicado, ha recibido la iniciativa con sorpresa y gratitud. "Están súper agradecidos. No se esperaban que les hiciéramos esto". Ese carácter cercano y local es, precisamente, la seña de identidad de esta comida solidaria, que prioriza el impacto directo en colectivos que lo necesitan.

88 años y entre fogones

Pero si ha habido un momento especialmente simbólico ha sido el protagonizado por Antonio. Junto a otro colaborador, ha sido el encargado de preparar el cocido. Y lo ha hecho el mismo día en que cumple 88 años.

La organización le ha preparado una sorpresa en forma de tarta y cumpleaños feliz colectivo. Tras horas de trabajo en la cocina, el homenaje ha llegado en el comedor. Un gesto sencillo que ha convertido la comida solidaria en doble celebración.

En torno a una receta tradicional y a un gesto compartido, la ciudad ha vuelto a demostrar que la solidaridad, cuando se cocina a fuego lento y en comunidad, sabe mejor.