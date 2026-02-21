Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado en Cáceres a más de trece años por agresión sexual a un menor y delitos de pornografía infantil

La sentencia de la Audiencia Provincial incluye la inhabilitación para trabajar con menores, libertad vigilada, prohibición de aproximación y comunicación y 30.000 euros de indemnización a la víctima

Audiencia Provincial de Cáceres.

Audiencia Provincial de Cáceres. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 13 años y 1 mes de prisión a un varón por agresión sexual a un menor y varios delitos relacionados con pornografía infantil, tras un procedimiento celebrado a puerta cerrada para proteger a la víctima. El tribunal ha considerado probado que el acusado contactó con el menor a través de internet y llegó a mantener un encuentro de carácter sexual en una localidad de la provincia cacereña, además de conservar y solicitar material pornográfico con participación de menores.

La resolución, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia a comienzos de año, ha fijado una pena de ocho años y seis meses por la agresión sexual a menor de 16 años, dos años y seis meses por corrupción de menores, un año y seis meses por facilitar la difusión de material pornográfico infantil y siete meses por tenencia de pornografía infantil.

Indemnización y penas accesorias

Además de la pena de cárcel, la sentencia obliga al acusado a indemnizar con 30.000 euros a la víctima por daños morales y también ha decretado el decomiso de los efectos intervenidos utilizados para la comisión de los hechos.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Cáceres ha impuesto medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima. En concreto, ha fijado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y la prohibición de comunicación durante periodos distintos según los delitos: catorce años vinculados a la agresión sexual y seis años por el delito de corrupción de menores.

El tribunal también ha acordado 18 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad con contacto regular y directo con menores, y ha establecido nueve años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión y ocho años de inhabilitación para el ejercicio de derechos de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento.

Absoluciones parciales y recurso

La resolución ha absuelto al procesado de otras imputaciones por las que inicialmente se había formulado acusación, entre ellas la elaboración de material pornográfico, el acoso telemático (child grooming) y dos agresiones sexuales adicionales.

El procedimiento se tramitó inicialmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia. El cierre judicial, por el momento, no es firme y permite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

