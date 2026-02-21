Disfruta de tres propuestas culturales en Cáceres este domingo: teatro infantil, lírica y micro abierto

Tres propuestas en la ciudad este domingo.

'Las Aventuras de Bartolito' llega al Palacio de Congresos de Cáceres

El próximo 22 de febrero a las 12.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de Las Aventuras de Bartolito, un espectáculo familiar diseñado especialmente para niños, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Cáceres. La obra promete diversión, entretenimiento y una experiencia participativa para toda la familia, convirtiéndose en una opción perfecta para disfrutar en compañía de los más jóvenes y acercarles al mundo del teatro infantil. Las entradas están disponibles para quienes quieran vivir esta cita cultural, que refuerza la oferta de actividades dirigidas al público infantil en la ciudad.

'Épocas, Estilos y Culturas': gran concierto lírico en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el próximo domingo 22 de febrero desde las 19.30 hasta las 22.00 horas el concierto Épocas, Estilos y Culturas, una gran gala lírica organizada por la Asociación Musical Cacereña. El espectáculo contará con las actuaciones de voces destacadas del panorama lírico actual, entre ellas Montserrat Martí Caballé, acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, en una noche que promete un recorrido por distintos estilos y épocas de la música vocal.

Montserrat Martí Caballé es una reconocida soprano española nacida en Barcelona, hija de la legendaria cantante Montserrat Caballé y del tenor Bernabé Martí. La artista ha desarrollado su carrera en importantes escenarios internacionales, interpretando papeles operísticos como Zerlina en Don Giovanni de Mozart y participando en conciertos y recitales tanto en Europa como fuera de ella.

'Sherezade': micro abierto cultural en el Boogaloo Club

Este domingo, de 19.00 a 20.30 horas, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá Sherezade, un micro abierto cultural que combina literatura y música. El evento ofrece un espacio para que escritores, músicos y artistas locales compartan sus textos, canciones o piezas breves, fomentando la creatividad y el intercambio cultural en un ambiente cercano y participativo. Una cita ideal para los amantes de la cultura que buscan disfrutar de nuevas propuestas artísticas en la ciudad.