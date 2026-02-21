Nuestro pasado
Un hito en Cáceres: la primera salida del Cristo Negro y la creación de la Unión de Cofradías en 1986
Desde su primera salida, la Cofradía del Cristo Negro se ha consolidado como un pilar fundamental de la Semana Santa cacereña, integrando tradición, devoción y participación comunitaria
En marzo de 1986, la Semana Santa de Cáceres vivió un momento histórico con la primera salida procesional del Cristo Negro, una imagen que desde entonces se convirtió en uno de los referentes más emblemáticos de la tradición religiosa de la ciudad.
La creación de la Unión de Cofradías fortaleció la Semana Santa
Aquel año también marcó un hito en la organización de la Semana Santa cacereña con la creación de la Unión de Cofradías Penitenciales, que buscaba coordinar y fortalecer la participación de las distintas cofradías en las procesiones y actividades religiosas. La incorporación del Cristo Negro supuso un enriquecimiento del patrimonio devocional y reforzó la identidad colectiva de los fieles y de los ciudadanos que cada año se congregaban para seguir las procesiones.
Impacto social y cultural en la ciudad
La primera salida de la Cofradía del Cristo Negro no solo destacó por su importancia religiosa, sino también por el impacto social y cultural que tuvo en la ciudad. Desde entonces, esta cofradía se ha consolidado como un pilar de la Semana Santa de Cáceres, integrando tradición, devoción y participación comunitaria, y recordando a cada generación la fuerza histórica de sus raíces religiosas.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción': Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval