Un hito en Cáceres: la primera salida del Cristo Negro y la creación de la Unión de Cofradías en 1986

Desde su primera salida, la Cofradía del Cristo Negro se ha consolidado como un pilar fundamental de la Semana Santa cacereña, integrando tradición, devoción y participación comunitaria

Cristo Negro, Cáceres.

Cristo Negro, Cáceres. / CARLOS GIL

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En marzo de 1986, la Semana Santa de Cáceres vivió un momento histórico con la primera salida procesional del Cristo Negro, una imagen que desde entonces se convirtió en uno de los referentes más emblemáticos de la tradición religiosa de la ciudad.

La creación de la Unión de Cofradías fortaleció la Semana Santa

Aquel año también marcó un hito en la organización de la Semana Santa cacereña con la creación de la Unión de Cofradías Penitenciales, que buscaba coordinar y fortalecer la participación de las distintas cofradías en las procesiones y actividades religiosas. La incorporación del Cristo Negro supuso un enriquecimiento del patrimonio devocional y reforzó la identidad colectiva de los fieles y de los ciudadanos que cada año se congregaban para seguir las procesiones.

Impacto social y cultural en la ciudad

La primera salida de la Cofradía del Cristo Negro no solo destacó por su importancia religiosa, sino también por el impacto social y cultural que tuvo en la ciudad. Desde entonces, esta cofradía se ha consolidado como un pilar de la Semana Santa de Cáceres, integrando tradición, devoción y participación comunitaria, y recordando a cada generación la fuerza histórica de sus raíces religiosas.

Cáceres acoge una ceremonia de cacao sagrado este sábado 21 de febrero para fomentar la introspección y conexión

Condenado en Cáceres a más de trece años por agresión sexual a un menor y delitos de pornografía infantil

Cáceres será la sede del próximo encuentro estratégico de Cámaras de Comercio de España

Montserrat Martí Caballé y Luis Santana ofrecerán su concierto pendiente en Cáceres tres meses y medio después

Una promoción de apartamentos en plena Ribera del Marco de Cáceres gana viviendas con un cambio de ordenación: había 415 proyectados

Sale un poco el sol... y Cáceres ya conoce los precios para las piscinas municipales del próximo verano

Joaquín Floriano, articulista de Cáceres: "Ni siquiera en casa"
