Montserrat Martí Caballé y Luis Santana ofrecerán su concierto pendiente en Cáceres tres meses y medio después

Por fin hay cita para el concierto que tienen pendiente en Cáceres la soprano catalana Montserrat Martí Caballé y el barítono Luis Santana. Hace tres meses y medio, el pasado 6 de noviembre, se anunció que ofrecerían un recital con motivo del acto de nombramiento oficial de la ciudad como Socio de Honor de la Asociación Musical Cacereña. Un día después tuvo que cancelarse a causa de los problemas de salud de la artista.

Al fin se ha puesto fecha para el concierto de la artista: será este domingo, a partir de las 20.00 horas, en el Gran Teatro de Cáceres. La cita estará dividida en dos partes diferenciadas por un intervalo de diez minutos y el acceso tendrá un coste de 10 euros.

El consistorio ha sido distinguido como Socio de Honor por una institución con más de medio siglo de historia dedicada a la difusión de la música clásica en la ciudad. El reconocimiento se otorgó "por su ardua labor en pro de la cultura en general y de la música clásica en particular". La Asociación Musical Cacereña nació en 1969, impulsada por un grupo de amantes de la música con el objetivo de promover la cultura musical mediante audiciones, conciertos y conferencias.

Desde entonces, ha mantenido 56 años de actividad ininterrumpida, en los que ha organizado más de 1.000 conciertos y 250 audiciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones culturales más veteranas y activas de Extremadura. Sus programas han permitido dar a conocer Cáceres fuera de sus fronteras, ya que los conciertos de artistas invitados incluyen siempre la proyección del nombre de la ciudad en sus lugares de origen.