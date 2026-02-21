Una promoción de apartamentos en plena Ribera del Marco de Cáceres gana viviendas con un cambio de ordenación: había 415 proyectados

Una promoción de apartamentos en el entorno de la Ribera del Marco de Cáceres contará finalmente con más viviendas de las previstas inicialmente tras la modificación del Estudio de Detalle del ámbito API 32-01 San Francisco 06, situado entre la Ronda de San Francisco y la avenida Cervantes. El cambio, impulsado por la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 (que también se está encargando de demoler el barrio del Alto de Fuente Fría para entregárselo al ayuntamiento y poder crear en la zona un parque fluvial), no incrementa la edificabilidad total ni altera los usos fijados en el planeamiento, pero sí permite aumentar el número de unidades residenciales (se planteaban 415 apartamentos) mediante una nueva ordenación de los volúmenes.

Zona de transición

La actuación afecta a una superficie de 22.666 metros cuadrados en un enclave estratégico del sur de la ciudad, en contacto directo con la Ribera del Marco y en zona de transición entre los barrios del Espíritu Santo y San Francisco. El planeamiento vigente databa de 2005 y contemplaba una disposición de manzana cerrada, con bloques compactos y una ocupación del suelo que ahora se considera poco adaptada a las condiciones urbanas y ambientales actuales.

Galería | Así van las obras para construir 415 viviendas en la Ribera del Marco /

La modificación sustituye ese esquema por una configuración más abierta. Se plantean edificios escalonados y separados entre sí, adaptados a la pendiente natural del terreno, que desciende hacia la Ribera. La nueva implantación introduce retranqueos y espacios intermedios, mejora la ventilación cruzada y favorece una mayor entrada de luz natural en las viviendas y en los espacios comunes.

El techo edificable se mantiene

El aspecto clave es que, aunque el techo edificable se mantiene intacto, la reorganización volumétrica permite optimizar el aprovechamiento urbanístico. En la documentación se argumenta que el número de viviendas no constituye un parámetro vinculante, sino orientativo, siendo la edificabilidad el límite real. Bajo esa interpretación, la redistribución de los bloques y la flexibilización de los fondos edificables (que pasan a oscilar entre 9 y 14 metros) posibilitan encajar más pisos dentro de los mismos metros cuadrados autorizados.

La altura máxima se fija en bajo más diez plantas y ático, modulada según la anchura de las calles y la posición de cada parcela. Las mayores alturas se concentran en los frentes más amplios y en contacto con las zonas verdes, mientras que la disposición general busca reducir la sensación de bloque continuo y mejorar la permeabilidad visual hacia la Ribera del Marco.

Operación urbanística

El ámbito forma parte de una operación urbanística más amplia vinculada a la recuperación ambiental de la ribera. El planeamiento trasladó en su día la edificabilidad inicialmente prevista en suelo de alto valor ambiental hacia esta zona urbana consolidada, reservando más de 51.000 metros cuadrados para un gran parque público. Para ello, está actualmente demoliéndose las edificaciones del entorno del Alto de Fuente Fría.

Galería | Siguen los derrumbes en el Alto de Fuente Fría de Cáceres /

La modificación incorpora además un estudio de soleamiento que concluye que la nueva disposición mejora las condiciones respecto al diseño anterior y no genera afecciones significativas sobre las edificaciones colindantes. También se prevé la posibilidad de destinar plantas bajas a usos comunitarios o terciarios de proximidad, con el objetivo de reforzar la actividad urbana y la conexión entre barrios.

En términos prácticos

En términos prácticos, el cambio supone que la promoción prevista en San Francisco 06 contará con más viviendas de las contempladas en el planeamiento original, aunque sin superar la edificabilidad permitida ni alterar las determinaciones básicas del Plan General. Se trata, por tanto, de una modificación interna del sector que redefine la forma de construir en este punto de la ciudad y actualiza un modelo urbanístico aprobado hace dos décadas a los criterios actuales de diseño, eficiencia energética y relación con el entorno natural.