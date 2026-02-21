Recuerdos del mercado franco de Cáceres: cómo El Rodeo reinventó un mercadillo histórico

Desde su nacimiento en 1977, el mercado franco se consolidó como uno de los mercadillos ambulantes más tradicionales de Cáceres, atrayendo a familias y dinamizando la economía local. Sin embargo, su rápido crecimiento pronto puso de manifiesto la necesidad de más espacio y mejores condiciones para comerciantes y visitantes.

Primer gran traslado

Durante los primeros años, el mercado se celebraba en la calle Camino Llano, donde la concentración de puestos y público generaba dificultades de movilidad y problemas de seguridad. Tras años de debate y solicitudes por parte de los organizadores, en octubre de 1985 se inauguró su traslado a la explanada de El Rodeo, paralela a la calle Antonio Hurtado.

Mayor espacio y seguridad: el impacto del traslado

La nueva ubicación permitió organizar los puestos de manera más ordenada, facilitar la circulación de personas y vehículos y garantizar el acceso de los servicios de emergencia, algo que había sido complicado en el emplazamiento original. Aunque el alejamiento del centro histórico generó ciertas críticas, el traslado fue considerado un paso estratégico para el crecimiento sostenido del mercado franco.

Este primer gran cambio de ubicación marcó un antes y un después en la trayectoria del mercadillo, consolidando su papel como cita semanal imprescindible en la ciudad. Décadas después, la historia del mercado franco sigue siendo un reflejo de la adaptación de Cáceres a las necesidades urbanísticas y sociales, y de cómo un mercadillo puede convertirse en un elemento clave de la vida económica y comunitaria de la región.