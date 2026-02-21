Reformar un piso en Cáceres ya cuesta hasta 1.200 euros por metro cuadrado: "Sale más barato comprar apartamentos ya preparados"

El mercado inmobiliario cacereño vive una paradoja. Mientras abundan los pisos antiguos con precios aparentemente atractivos, el coste de adaptarlos a las exigencias actuales se ha disparado hasta el punto de que, en algunos casos, ya resulta más rentable adquirir una vivienda que esté lista para entrar a vivir.

Según explica un representante del sector de la construcción y la reforma en la ciudad, el precio de una reforma integral ha pasado de rondar los 500 euros por metro cuadrado antes de la pandemia a situarse actualmente entre los 800 y los 1.200 euros. "A día de hoy está en un rango de entre 800 y 1.200 euros por metro cuadrado", detalla.

La subida responde a dos factores principales: el encarecimiento de los materiales y la falta de mano de obra cualificada. Muchos de los suministros que incrementaron su precio durante la pandemia no han regresado a niveles anteriores, y a ello se suma el aumento de los salarios en el sector, impulsado por la inflación y el coste de la vida.

Un oficial de primera, por ejemplo, se sitúa actualmente entre los 1.600 y los 2.000 euros mensuales con todos los derechos laborales reconocidos. Esa presión sobre los costes repercute directamente en el presupuesto final que asume el cliente.

Diferencia cada vez menor

Si se toma como referencia un piso de 100 metros cuadrados, una reforma integral puede oscilar hoy entre los 80.000 y los 120.000 euros. En paralelo, la construcción de vivienda nueva se mueve en una horquilla que parte aproximadamente de los 1.500 euros por metro cuadrado y puede alcanzar los 1.800.

La diferencia económica existe, pero ya no es tan amplia como hace unos años. "No hay mucha diferencia de rango de una a otra, porque al fin y al cabo el coste de la mano de obra es el mismo y los materiales han subido", señalan desde el sector.

De ahí que algunos profesionales reconozcan que, en determinadas operaciones, "sale más barato comprar apartamentos ya reformados", especialmente cuando el comprador adquiere un piso antiguo pensando que la reforma será asumible y descubre después el presupuesto real.

Ventaja en los plazos

Pese al encarecimiento, la reforma sigue teniendo una baza a su favor: el tiempo. Una actuación integral en una vivienda puede completarse en uno o dos meses, mientras que una promoción de obra nueva puede prolongarse hasta dos años entre proyecto, ejecución y entrega.

En cuanto a la tramitación, la mayoría de reformas integrales que no afectan a elementos estructurales pueden ejecutarse con licencia de obra menor. No requieren proyecto de arquitecto, salvo que se intervenga en muros de carga u otros elementos estructurales del edificio. Con el presupuesto detallado y los planos correspondientes, el Ayuntamiento concede habitualmente la licencia en un plazo de tres o cuatro semanas, aunque la comunicación previa permite iniciar los trabajos una vez registrada la solicitud.

El escenario actual obliga así al comprador cacereño a hacer números con más detalle que nunca. El atractivo de un piso antiguo a buen precio puede diluirse cuando se suma el coste real de actualizarlo. La decisión ya no es solo una cuestión de metros cuadrados o ubicación, sino de plazos, presupuesto y capacidad para asumir imprevistos en un mercado que ha dejado atrás las reformas baratas.

Un ejemplo

Un ejemplo es el de Antonio. Residía en una casa grande, de cuatro habitaciones, junto a su mujer y su hijo. El más pequeño de la vivienda ya se fue y ahora su piso se les hacía enorme, por lo que trataron de un impulsar una reforma. Al pedir precio, se dieron cuenta de que salía más rentable comprar una nueva casa. "Reformar nuestro antiguo piso era carísimo. No es más barato comprar una casa, pero ahorras mucho tiempo", explica.