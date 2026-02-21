El renacer de la pastelería Las Meninas de la mano de Regina Segura en Cáceres: "Todos los pasteles se hacen con ingredientes naturales"

La pastelería Las Meninas de Cáceres volvió a levantar la persiana el 19 de marzo del año pasado. Sin grandes anuncios, sin inauguraciones ruidosas. Poco a poco. "Hasta que se ha rodado un poquito y la gente se ha enterado que nuevamente habíamos abierto", resume Regina Segura Pizarro, la mujer que decidió dar el paso cuando el local llevaba un tiempo cerrado y en su fachada colgaba el cartel de 'Se Alquila'.

La etapa anterior terminó porque la propietaria no pudo continuar. El negocio, sin el obrador propio en funcionamiento, no siguió adelante. Regina, que no es pastelera de formación pero sí por vocación, vio el cartel casi por casualidad. Entró, lo visitó y ese mismo día tomó la decisión. "Fue como un salto al vacío", reconoce.

El establecimiento está alquilado y conserva el nombre. No quiso cambiarlo. "Me parecía un local tan bonito, con historia, que decidí mantener Las Meninas", explica. El espacio, en la plaza de los Maestros, lleva décadas vinculado al dulce. Ella misma lo recuerda de hace más de veinte años, cuando llevaba allí a sus hijos siendo pequeños.

Natural de Perú y afincada en Cáceres desde hace 26 años, Regina ha trabajado en distintos sectores antes de emprender esta aventura. Durante años elaboró tartas por encargo desde casa. Tartas de cumpleaños, de boda, encargos personalizados que le fueron creando una clientela fiel. Algunas de esas personas han cruzado ahora la puerta del nuevo local al reconocer su trabajo.

Elaboración propia y producto natural

Su planteamiento no es exactamente el mismo que el de la etapa anterior. La bollería es mínima y toda elaborada por ella misma. "Tengo muy poca y la que tengo la hago yo. Son productos con una durabilidad muy corta", explica. El corazón del negocio son las tartas y los pasteles artesanos, preparados en el amplio obrador del local.

Regina defiende una pastelería basada en ingredientes naturales. Mantequilla, productos frescos y recetas cuidadas. "Quiero que sea como cuando vas a casa de tu tía y te han preparado un pastelito", describe. La sensación de algo hecho en casa, sin artificios.

Entre sus especialidades están la tarta de zanahoria, las de queso (de pistacho, con arándanos o la clásica), la de chocolate o la Red Velvet. También incorpora sabores de su país de origen, como los alfajores o la tarta tres leches. Los viernes suele ofrecer pequeñas degustaciones cuando introduce un producto nuevo. "No es lo mismo pagar por algo que no sabes si te va a gustar que probarlo primero", explica.

De lunes a domingo

La reapertura ha supuesto un cambio de vida. Regina abre de lunes a domingo. Pasa buena parte del día entre el mostrador y el obrador. Cuenta con una trabajadora a jornada completa, pero muchos días asume ella sola la actividad. "Si no estás activa en el negocio, no lo sacas adelante", afirma.

Reconoce que los primeros meses fueron duros, sobre todo por la burocracia y los trámites. "Tantísimo papeleo es tremendo", admite. Ha tenido días de desánimo, pero asegura que ahora el proyecto está más asentado.

A sus casi 54 años, esta emprendedora decidió apostar por un negocio propio en un momento en el que el comercio tradicional atraviesa dificultades en varias zonas de la ciudad. Las Meninas vuelve así a formar parte del paisaje cotidiano de la plaza de los Maestros, esta vez con una historia distinta detrás del mostrador, pero con el mismo olor a bizcocho recién hecho que muchos recuerdan.