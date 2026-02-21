Las rondas de Cáceres donde las gallinas ponen huevos de campo y habrá un gran párking

En el borde sureste de Cáceres, donde la Ribera del Marco se adivina tras muros y desniveles, dos rondas cosen un barrio entre gallinas que campan a sus anchas y ponen huevos de campo, calles perpendiculares con nombres de novela y un futuro gran aparcamiento que marca ya el futuro de la ciudad. El recorrido en esta mañana de febrero parte desde San Francisco, pasa por Fuente Concejo y culmina en la avenida de la Universidad.

La Ronda de Fuente Rocha arranca en Fuente Concejo (considerada una de las fuentes más importantes de Cáceres: su construcción fue ordenada por Alfonso Golfín a finales del siglo XV y destaca por un escudo real labrado en piedra datado en el reinado de Juan II, además de una bóveda sostenida por seis arcos orientados hacia la Ribera del Marco, con acceso cercano desde el Arco del Cristo) y termina en la propia Fuente Rocha (o Fuente de los Curtidores). En el recorrido hay casas tradicionales que se unen a las de nueva construcción como las que se han ejecutado a la altura del número 8 o el tramo de escaleras que suben hacia la carretera que conduce al santuario de la Montaña y que está presidido por un cartel de guía para el viajero donde se describen monumentos y recorridos, pero que se encuentra en un estado lamentable y cubierto por grafitis.

De ahí a la calle Plutón, y a Fuente Rocha, que se clausuró en 1964, se restauró en 1993 y no volvió a manar agua por sus caños hasta 2006. Hoy ese agua no es apta para el consumo. A partir de entonces, la calle Concordia, donde está la Multitienda Belia y el inicio de la Ronda del Puente de Vadillo. Vadillo es el paso de un río con fondo firme y poca profundidad, por donde se puede cruzar a pie o con vehículos. Y el Puente del Vadillo tuvo un papel estratégico como salida nordeste de la villa, ligado al tránsito de ganados y mercancías. Según recoge Sanguino Michael, el 18 de noviembre de 1530 se documentó el acarreo de piedra para su construcción: “Mandose traer el mayordomo 50 carretas de piedra a la puente que había de hacerse en el vadillo”.

Hoy, en cambio, el puente ha quedado integrado en la calle (acerado y asfalto), y visto desde la Ribera conserva el primitivo arco de cantería, con añadidos posteriores; incluso se describe cómo su capacidad de desagüe se ha visto condicionada por conducciones y un colector.

Desde la ronda se abre una perpendicular con nombre “muy interesante”: Buscarruidos (con doble erre, como se subraya en la transcripción). Aquí, el paisaje cambia a un catálogo de actividad que fue y señales de abandono: naves cerradas, como la de Julián Gutiérrez Badillo, dedicada a excavaciones y trabajos agrícolas, algunas viviendas sueltas y el cartel de KIA Motors (servicio oficial) que “da la imagen” de haber dejado de funcionar, con cristales rotos. También se menciona un local de Gutiérrez Rey.

## Ronda del Puente Vadillo: gallinas, mirador y mucho tráfico

De vuelta a la ronda, el relato se abre en contraste: por un lado, el espacio se convierte en un mirador con “vistas hermosísimas” a la Ciudad Monumental, la muralla y templos como la iglesia de la Preciosa Sangre y la iglesia de Santiago. Por otro, se insiste en que es una de las zonas que más tráfico aglutina en la ciudad.

En ese mismo frente urbano, el detalle costumbrista lo ponen las gallinas: la transcripción repite varias veces la idea de que “comen” o “campan a sus anchas” junto a la ronda, una estampa casi rural en plena vía de circulación.

## Calle Amistad y el antiguo edificio de Iberdrola

Otra perpendicular clave es la calle Amistad. En este punto se localiza “el gran edificio que albergó Iberdrola”, que ha quedado directamente ligado al gran cambio urbanístico del entorno: el impulso del Museo de El Madruelo y, con él, la necesidad de un aparcamiento potente en la puerta del casco histórico.

En paralelo, Iberdrola ha puesto en marcha su traslado: la compañía ha informado de la construcción de una nueva sede en Avenida de la Universidad (número 28).

## Plásticos Barra, boxeo, bicis y un descampado en venta

Ya en la Ronda del Puente Vadillo, la transcripción va hilando los rótulos que siguen resistiendo:

A la altura del número 10, Extremeña de Plásticos y Embases Barra , dedicada a bolsas, papel publicitario y maquinaria vinculada al envasado (film, microperforado, soldadoras, etiquetadoras, rollos o balanzas), citada como una empresa tradicional.

, dedicada a bolsas, papel publicitario y maquinaria vinculada al envasado (film, microperforado, soldadoras, etiquetadoras, rollos o balanzas), citada como una empresa tradicional. Un grafiti de Gatos Locos (con K) en un solar o descampado que “sigue en venta desde hace muchísimos años”.

(con K) en un solar o descampado que “sigue en venta desde hace muchísimos años”. La escuela de boxeo Olímpico de Cáceres , con la explicación añadida en la transcripción sobre la certificación por grados en el deporte olímpico.

, con la explicación añadida en la transcripción sobre la certificación por grados en el deporte olímpico. Bike Center , en el local 34, dedicada al alquiler de bicicletas eléctricas y rutas guiadas, en una nave que también alberga Ambiforest SL Consultoría .

, en el local 34, dedicada al alquiler de bicicletas eléctricas y rutas guiadas, en una nave que también alberga . Y, tras la calle Amistad, otra perpendicular: calle Plutón, donde se sitúa la multitienda Belia.

## El gran aparcamiento: 6.450 metros cuadrados para El Madruelo

El salto al futuro se concentra en una parcela concreta: Ronda Puente Vadillo 3. En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres se ha publicado el inicio del expediente de mutación demanial solicitado por la Junta de Extremadura para destinar una parcela municipal (6.450 m²) al aparcamiento del Museo del Madruelo.

La resolución (con fecha 1 de agosto de 2025) ha acordado iniciar el procedimiento y ha detallado que la superficie prevista en el plano para el aparcamiento alcanza 5.304 m², con linderos que incluyen, al norte, los talleres de Iberdrola y la propia ronda. También ha dejado por escrito que el “fin único y exclusivo” será el del parking, con obras y gastos a cargo de la entidad beneficiaria, y que la aprobación definitiva deberá pasar por Pleno.

Todo ello acerca, paso a paso, una infraestructura llamada a cambiar la vida de este borde urbano: el mismo lugar donde hoy se alternan naves cerradas, empresas veteranas, rutas en bicicleta… y gallinas sueltas mirando, como cualquiera, hacia la silueta de la parte antigua.