Sale un poco el sol... y Cáceres ya conoce los precios para las piscinas municipales del próximo verano

El Ayuntamiento de Cáceres ha establecido los precios de acceso a las piscinas municipales para la próxima temporada, que van desde los 2 euros para los adultos en días normales hasta los 2,50 euros en festivos, según el pliego de licitación recientemente publicado. Además, se ha abierto el proceso de licitación para la gestión y explotación de las piscinas municipales de la ciudad, incluyendo las de Valdesalor y Rincón de Ballesteros, con un valor estimado cercano al millón de euros.

Las tarifas de acceso para el próximo verano se detallan en el Anexo I del pliego de licitación y son las siguientes:

Entrada diaria de adulto : 2,00 €

: 2,00 € Entrada diaria festiva de adulto : 2,50 €

: 2,50 € Entrada infantil / mayores de 65 años : 1,50 €

: 1,50 € Entrada infantil / mayores de 65 años festivos : 2,00 €

: 2,00 € Abono adulto (10 entradas) : 16,50 €

: 16,50 € Abono infantil / mayores de 65 años (10 entradas) : 12,50 €

: 12,50 € Abono familiar temporada 1 (2 adultos + 1 niño) : 240,00 €

: 240,00 € Abono familiar temporada 2 (2 adultos + 2 niños) : 285,00 €

: 285,00 € A partir del tercer niño en el "abono familiar 2": 30,00 €/niño

Con estas tarifas, el consistorio busca equilibrar los costes del servicio y garantizar un acceso económico a la población. Cabe destacar que los niños menores de 4 años podrán acceder de forma gratuita.

Licitación para la gestión de las piscinas

El proceso de licitación, con un presupuesto base de 749.973,26 euros (sin IVA), cubre la explotación integral de las piscinas municipales en seis instalaciones: Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guijas, Aldea Moret, Valdesalor y Rincón de Ballesteros. El contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga, y se incluye dentro de un procedimiento abierto y electrónico, con fecha límite para presentar ofertas hasta el 10 de marzo de 2026.

El adjudicatario será responsable de todas las tareas relacionadas con la gestión, mantenimiento, conservación y vigilancia de las instalaciones, así como de las obras necesarias para la adecuación de las piscinas a la normativa sanitaria vigente.

Ingresos y déficit del servicio

Uno de los puntos clave del contrato es el modelo económico. El adjudicatario deberá presentar un estudio económico detallado en el que desglosará los ingresos y gastos por cada piscina. En caso de que se produzca un déficit, el Ayuntamiento se compromete a compensar esa diferencia, cubriendo hasta el 94% del déficit durante la temporada de baño, con el 6 % restante cubierto fuera de la temporada, durante los trabajos de mantenimiento y conservación.

Este modelo de compensación económica es una de las características que hacen de este contrato un modelo híbrido entre la gestión privada y el apoyo institucional, asegurando la viabilidad económica de las instalaciones frente a posibles pérdidas operativas.

El proceso de adjudicación finalizará el 18 de marzo de 2026, con la apertura de las ofertas económicas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres.