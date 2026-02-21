El Señor de la Salud recorre el corazón de Cáceres en un multitudinario Vía Crucis

A las puertas del Convento de Santo Domingo, antes incluso de que el reloj marcara las 19.00 horas, ya se notaba que no era un sábado cualquiera. Centenares de personas aguardaban, en esa mezcla de expectativa y recogimiento que solo se repite cuando la ciudad se dispone a caminar despacio. Y, a medida que el Vía Crucis fue tomando calles, la concurrencia ha crecido: más gente sumándose en las esquinas, en las plazas, en los pasos estrechos del casco histórico, como si el rezo tirara de la ciudad hacia dentro.

La Franciscana Hermandad de la Salud celebró este sábado su tradicional Vía Crucis con la imagen de Jesús de la Salud, tal y como estaba establecido: cumpliendo con el recorrido al completo.

Desde Santo Domingo

La salida desde Santo Domingo sirvió de pórtico a una tarde de Cuaresma con pulso de víspera. Desde la cruz de guía, el cortejo enfiló un itinerario que fue cosiendo algunos de los puntos más reconocibles del centro: la plaza de la Concepción, el eje comercial de Pintores, el entorno de San Juan y la Corredera, antes de buscar el recogimiento de los conventos.

El Vía Crucis incluyó estaciones en dos enclaves con un significado especial por su vida de clausura y su carga simbólica. La primera, en la iglesia del Monasterio de Santa Clara, en la calle Soledad. La segunda, ya en la parte alta, con visita a la iglesia del Convento de San Pablo, en la plaza de San Mateo. Dos paradas que marcaron el ritmo del recorrido, no solo por el rezo, sino por la forma en que el silencio se ha instalado alrededor, como si las piedras también supieran cuándo toca bajar la voz.

Unas 60 personas

En torno a 60 personas conformaron el paso, desde la cruz de guía hasta los hermanos de carga. Hubo dos turnos de carga, un detalle que se ha notado en la cadencia del avance y en la coordinación de una comitiva que, aun sin la dimensión de una procesión de Semana Santa, se mueve con el mismo cuidado.

Al frente, dirigiendo el paso, estuvo el capataz, Álvaro Portillo, y su segundo, Eduardo Martínez (que es el capataz principal de la Virgen de la Estrella y hermano mayor de la cofradía), con una dirección marcada por la experiencia.

La música funcionó como un sostén constante. La coral In-Pulso acompañó el itinerario, arropando el rezo y dando continuidad a un recorrido largo, con tramos abiertos y otros estrechos, donde el sonido se recoge y se multiplica entre fachadas.

La antesala del Lunes Santo

Este Vía Crucis no ha sido, por recorrido y formato, un ensayo de la penitencia del Lunes Santo (esa salida, junto a la Virgen de la Estrella, discurre por un itinerario muy distinto). Pero sí ha tenido el valor de los primeros movimientos: los que anuncian que la Semana Santa se aproxima sin necesidad de decirlo en voz alta. Cáceres ha vuelto a comprobarlo este sábado, paso a paso, estación a estación, con la ciudad sumándose en el camino.