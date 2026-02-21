Así está quedando Fuente Fría (Cáceres) por los derrumbes de viviendas para construir 400 apartamentos en otra zona de la Ribera del Marco: ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Los derrumbes de viviendas en la zona de Fuente Fría son el principio del fin de un conflicto urbanístico que cumple más de dos décadas. Las máquinas se han adentrado esta semana y ya han retirado la mitad de las casas del barrio, dejando una estampa a la que los viandantes les costará acostumbrarse. Sin embargo, aún queda mucho recorrido. El objetivo final será la entrega de este entorno al Ayuntamiento de Cáceres para tratar de convertir la Ribera del Marco en un espacio para los vecinos, a cambio de la construcción de más de 400 apartamentos entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco.

Las casas del Alto de Fuente Fría. / E. P.

Todavía quedan dos familias residiendo en el entorno del Alto de Fuente Fría y una tercera casa sin vender. La demolición de las casas comenzó el pasado verano con la retirada de todo lo que había en el interior de las viviendas. Durante el mes de enero, una empresa especializada y autorizada para la manipulación de amianto empezó con la retirada de las placas de uralita de las viviendas deshabitadas en la calle, el último paso previo al derribo de los inmuebles. Con todos estos pasos ya dados, este miércoles empezaron los derrumbes.

La historia se remonta al año 2005 y ha vivido diferentes momentos de desarrollo. Ya en aquella década se presentaron ofertas a los residentes por sus viviendas. Sin embargo, hasta ahora no se han materializado. Fue en la pasada legislatura de Luis Salaya cuando el pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó de manera definitiva la urbanización de San Francisco 06 para el desarrollo de las parcelas en las que se construirán los apartamentos. En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 participa el propio consistorio, empresas interesadas en explotar el terreno y LandCo, una promotora de suelo perteneciente a Banco Santander. Este proyecto urbanístico está ligado con los desalojos en el Alto de Fuente Fría para iniciar la construcción de un corredor verde en esta privilegiada zona de la capital cacereña. Se trata de una zona verde obligatoria para la construcción de los apartamentos en la que había unas 30 edificaciones.

Por otro lado, las obras para construir los apartamentos en las inmediaciones de la Ribera del Marco llevan meses en marcha. Las máquinas de la empresa Araplasa comenzaron los trabajos de urbanización a comienzos del pasado verano y permanecerán trabajando hasta, aproximadamente, el mes de junio.

Cuando comenzaron los movimientos de tierra, entre las promotoras existía cierto hermetismo. La cifra exacta de viviendas a construir aún no estaba confirmada y no se atrevían a vaticinar el número final. Pero LandCo al fin ha hecho públicos los datos relacionados al desarrollo residencial en esta promoción del sureste del municipio. Dispondrán de 56.025 metros cuadrados (más de 5,6 hectáreas) de techo residencial para construir un total de 415 viviendas. Tras las últimas noticias, se puede confirmar que se ha presentado un estudio de detalle que promueve crear más apartamentos en el mismo suelo edificable.