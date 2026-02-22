Amores imposibles, traiciones y castigos: Cáceres entre leyendas

La historia de Cáceres no solo se escribe en documentos y piedras centenarias. También se conserva en forma de leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y que hoy forman parte del imaginario colectivo de la ciudad. Relatos de amor imposible, traiciones, castigos y milagros se esconden tras fachadas nobles, torres defensivas y callejuelas del casco antiguo de la ciudad monumental, convirtiéndola en un auténtico escenario de misterio.

Las hogueras de San Jorge en el pasado. / Fotos antiguas de Cáceres

Leyendas

Una de las leyendas más conocidas es la de la Mora Encantada, muy vinculada al casco histórico Cáceres y los pasadizos subterráneos de la ciudad. Narra la historia de una joven musulmana que se enamoró de un capitán cristiano durante la dominación árabe. La traición permitió la entrada de las tropas cristianas en la ciudad y su padre, al descubrirlo, la maldijo convirtiéndola en una gallina de oro que vaga por la ciudad en noches señaladas.

Otra de las leyendas más representativa y simbólica de Cáceres es la de San Jorge y el dragón, tras la reconquista de la ciudad por Alfonso IX el 23 de abril de 1229, día de San Jorge, esté se convirtió en patrón de la ciudad. La historia relata la victoria del caballero cristiano sobre la bestia, un mito que simboliza la conquista de la ciudad y que cada 23 de abril se revive con una recreación popular que mezcla fuego, música y teatro en la plaza mayor donde acuden centenares de cacereños.

Otra historia ligada a la nobleza local es la leyenda de los Maldonado, situada en la Casa del Águila o Casa de los Sande. El relato cuenta cómo un caballero cacereño vengó el honor de su hija tras ser ultrajada por soldados franceses, los retó a un duelo y les dio muerte con gran ensañamiento, la venganza llegó a oídos del rey de Francia y pidió a uno de sus vasallos que fuera en busca del cacereño, y le diera un escarmiento, pero el noble, venció de nuevo al enviado por el rey. El cacereño pidió entonces que le concediera cinco flores de lis del escudo real en recuerdo de los cinco franceses que había derrotado.

Parte antigua de Cáceres en el pasado. / Cáceres en el pasado

Más espiritual es la leyenda de la Moneda de Oro, relacionada con el entorno del Monasterio de San Francisco el Real. Un milagro atribuido a un fraile Pedro Ferrer había salido de Valencia del Cid, acompañado por dos franciscanos, encaminándose directamente a la villa de Cáceres, donde llegó en el año 1471, consiguió una moneda inesperada que hizo posible la construcción del convento, interpretado por los vecinos como una señal divina.

El romanticismo trágico aparece en el Pozo de los Enamorados, localizado en antiguas zonas de pozos de la ciudad. Dos jóvenes de distinta condición social, impedidos de vivir su amor, decidieron arrojarse juntos al pozo, dejando para siempre su recuerdo en la tradición popular.

Estas historias se extienden a lo largo de los siglos, han sido trasmitidas de generación en generación hasta llegar a nuestros días, leyendas que convierten a Cáceres en una ciudad donde la historia y la fantasía se entremezclan. A día de hoy estas leyendas, no solo pertenecen a un pasado olvidado si no que se han convertido en un recurso cultural de la ciudad y mantienen viva su memoria tanto para cacereños como visitantes.