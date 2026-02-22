Borona Bistró y Down Cáceres se unen para un cocido solidario

El restaurante Borona Bistró y Down Cáceres celebraron en el mediodía de este sábado un cocido solidario en favor de la asociación, en la que los propios usuarios fueron los encargados de ayudar como camareros y cocineros para que todo saliese a la perfección.

Unas 40 personas acudieron para disfrutar de la cita, que tenía un coste de 35 euros por persona y en la que todo lo recaudado se destinará a Down Cáceres. Habrá una segunda fecha durante el mes de marzo para la que también está ya todo reservado.

Comida solidaria en el restaurante Borona Bistró. / Carlos Gil

El gerente del restaurante, Víctor Corchado, explica la buena relación con la asociación, así como con empresas colaboradoras como Dimarca, Provecaex o La aracena de Nani, y cuenta su satisfacción: "Hemos llenado todas las mesas incluso antes de hacerlo público".