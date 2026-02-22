Solidaridad
Borona Bistró y Down Cáceres se unen para un cocido solidario
Los usuarios de la asociación ayudaron como camareros y cocineros
El restaurante Borona Bistró y Down Cáceres celebraron en el mediodía de este sábado un cocido solidario en favor de la asociación, en la que los propios usuarios fueron los encargados de ayudar como camareros y cocineros para que todo saliese a la perfección.
Unas 40 personas acudieron para disfrutar de la cita, que tenía un coste de 35 euros por persona y en la que todo lo recaudado se destinará a Down Cáceres. Habrá una segunda fecha durante el mes de marzo para la que también está ya todo reservado.
El gerente del restaurante, Víctor Corchado, explica la buena relación con la asociación, así como con empresas colaboradoras como Dimarca, Provecaex o La aracena de Nani, y cuenta su satisfacción: "Hemos llenado todas las mesas incluso antes de hacerlo público".
