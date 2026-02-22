Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borona Bistró y Down Cáceres se unen para un cocido solidario

Los usuarios de la asociación ayudaron como camareros y cocineros

El cocinero Víctor Corchado, junto a los usuarios de Down Cáceres y otros camareros.

Ángel García Collado

Cáceres

El restaurante Borona Bistró y Down Cáceres celebraron en el mediodía de este sábado un cocido solidario en favor de la asociación, en la que los propios usuarios fueron los encargados de ayudar como camareros y cocineros para que todo saliese a la perfección.

Unas 40 personas acudieron para disfrutar de la cita, que tenía un coste de 35 euros por persona y en la que todo lo recaudado se destinará a Down Cáceres. Habrá una segunda fecha durante el mes de marzo para la que también está ya todo reservado.

Comida solidaria en el restaurante Borona Bistró.

El gerente del restaurante, Víctor Corchado, explica la buena relación con la asociación, así como con empresas colaboradoras como Dimarca, Provecaex o La aracena de Nani, y cuenta su satisfacción: "Hemos llenado todas las mesas incluso antes de hacerlo público".

