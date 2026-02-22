Cultura
Un nuevo problema de salud obliga a cancelar por segunda vez el concierto de Montserrat Martí Caballé en Cáceres
El concierto lírico se ha celebrado finalmente entre Ainhoa Arteta y Luis Santana
De nuevo, un problema de salud ha impedido a Montserrat Martí Caballé acudir al concierto que tenía programado en Cáceres. Como ya ocurriera el pasado mes de noviembre, la artista ha sufrido problemas de salud que le han imposibilitado acudir al Gran Teatro.
En su lugar, cantaron la reconocida soprano Ainhoa Arteta junto al barítono Luis Santana. El artista acompañante fue el pianista Víctor Carbajo. La modificación fue anunciada en la jornada del sábado y el Gran Teatro de Cáceres pidió comprensión a los asistentes.
