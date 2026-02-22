Daniel Holguín, actor de Cáceres: "Siento un amor profundo por mi ciudad"

Daniel Holguín, actor cacereño, ha concedido una entrevista a nuestro medio en la que repasa su trayectoria profesional, su evolución a lo largo de los años y los proyectos en los que se encuentra inmerso actualmente. Además, ha destacado el profundo amor que siente por Cáceres y ha adelantado que, en menos de dos años, prevé instalarse nuevamente en la ciudad junto a su familia.

-¿Cómo nació su interés por la interpretación y qué factores influyeron en su decisión de dedicarse profesionalmente a la actuación?

-Mi interés por la interpretación surgió de la necesidad de buscar algo diferente en el Cáceres de aquella época. Hoy tengo 47 años y me fui de la ciudad con 19, hace ya 27 años. Entonces había muy pocas opciones de ocio y yo era una persona bastante solitaria, por decirlo de alguna manera. No terminaba de encontrar afinidades ni en el ambiente de la ciudad, ni en el botellón, ni siquiera en la gente con la que me relacionaba a través del baloncesto. Todo cambió cuando entré en el grupo de teatro del Instituto Hernández Pacheco. Allí encontré respuestas a muchas preguntas que tenía y que no sabía cómo formular. En el instituto creamos una compañía de teatro sin ánimo de lucro y era muy especial que, con 14, 15 o 16 años, tuviéramos la inquietud de leer a Shakespeare o a Calderón. El teatro me abrió un universo sensorial y emocional inmenso; me ayudó muchísimo a entenderme y a desarrollarme. En realidad, todo tiene más que ver con lo que el arte me fue pidiendo como artista que con una decisión consciente de dedicarme a la interpretación. La actuación fue, en cierto modo, un accidente muy bonito. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que viví una etapa muy bonita en Cáceres, aunque en su momento sentí la necesidad de marcharme. Ahora, después de tantos años, voy a volver a vivir allí en breve, y lo hago con otra mirada. Al final, no son los lugares los que cambian; somos nosotros quienes cambiamos.

-¿Cuál considera que ha sido el papel que marcó un punto de inflexión en su trayectoria como actor?

-Siempre he intentado ser, ante todo, actor. Y quizá por eso no he buscado, o no he tenido, un éxito más evidente, porque a lo largo de mi carrera he elegido los proyectos desde un lugar muy personal. Necesitaba que cada personaje tuviera un sentido profundo, que justificara el hecho de haber dejado a mi familia, de haberme marchado de casa y de haber emprendido esta aventura. Para mí, todo debía responder a un aprendizaje, a una necesidad artística y vital, no quería que esa búsqueda se diluyera con el tiempo. Ha habido muchos personajes importantes en mi trayectoria. Algunos coincidieron con una mayor popularidad, como cuando participé en La voz dormida o en Punta Escarlata. Otros trabajos, en cambio, han sido menos conocidos, algunos apenas se han visto, y muchos han estado ligados al teatro. Si tuviera que señalar un punto de inflexión, quizá diría Gigantes. Llegó en un momento muy delicado, cuando atravesaba una etapa de desencanto con la profesión, en la que no me sentía cómodo ni identificado con lo que estaba haciendo. Incluso llegué a experimentar cierto rechazo. Sin embargo, ese proyecto coincidió con un trabajo maravilloso y con un reencuentro conmigo mismo como actor. Me sentí profundamente realizado y, de alguna manera, volví a enamorarme de esta profesión.

Daniel Holguín junto a sus compañeros en la presentación de 'La Voz Dormida'. / Bekia

-¿Cuáles son los proyectos que más le atraen en este momento de su carrera: el cine, el teatro o la televisión?

-En realidad, lo que a mí me atrae cada vez se hace menos. Echo de menos aquellas producciones que se tomaban su tiempo: procesos con ensayos, con análisis profundo del texto, con elencos amplios, con compañías teatrales de quince actores trabajando juntos. Eso prácticamente ha desaparecido. Ahora predominan los textos reducidos, las historias más cortas, los formatos más comprimidos. Parece que el público ya no aguanta sentado en una butaca más de una hora y veinte, y eso ha terminado condicionándolo todo. Siento que el espectador ha dejado de ser el centro. Antes se pensaba más en su experiencia; ahora da la impresión de que lo único que importa es que el producto funcione, que sea rentable, que genere rendimiento. Las modas marcan el ritmo de la industria, y nosotros, en nuestro ámbito, no hemos sido la excepción. Basta con mirar lo que ocurre hoy: se estrenan series de cuatro o cinco capítulos; en comedia, episodios de apenas 18 minutos; en drama, de 40. Antes veías un capítulo a la semana y mantenías al espectador enganchado durante dos meses y medio. Había una espera, una conversación, un tiempo de maduración. Hoy, en cambio, una serie que ha costado cinco millones de euros puede consumirse en un solo fin de semana. Y claro, eso plantea un problema de rentabilidad.

-Dentro de sus aspiraciones artísticas, ¿queda algún personaje o género que considere una asignatura pendiente?

-Nunca he vivido una situación en la que realmente se me haya escapado algún papel. Lo curioso es que, a lo largo de mi carrera, siempre me ha tocado interpretar personajes que, por ejemplo, morían en la primera temporada y por tanto no podía continuar en la segunda. También me ha pasado que ya habíamos rodado la primera temporada de una serie y estábamos listos para la segunda, pero finalmente nunca se hizo. Un caso concreto es Mano de Hierro de Netflix, que quedó ahí, sin continuidad. Eso es justamente a lo que me refiero cuando hablo del respeto hacia el espectador: todo el mundo esperaba una segunda temporada, incluidos nosotros, los actores, y al final no se llegó a rodar. Y ahí es cuando te das cuenta de que, al final, poco se preocupan realmente por el trabajo que hacemos los actores.

-¿En qué proyecto se encuentra inmerso en estos momentos?

-Este último año hemos terminado de rodar una serie para Netflix llamada El Problema Final, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. La comparto con José Coronado, Maribel Verdú y Gonzalo de Castro. Es una especie de "Cluedo", en la que hay un asesino y la trama gira en torno a descubrir quién es. La serie se estrenará este año.

Escena de la serie 'El Problema Final', que se estrenará este año. / Vemos TV

-¿Qué papel ocupa Cáceres en su vida personal y profesional a día de hoy?

-Cáceres es el lugar donde se enraíza todo lo que soy. Me gusta pensar que soy como una vara de bambú: puedo doblarme y adaptarme a Madrid o a cualquier otro sitio, pero mis raíces siempre permanecen allí. Siento un amor profundo por mi ciudad. He pasado por muchas emociones con respecto a ella, desde etapas en las que no quería saber nada hasta el reencuentro y la reconciliación, pero siempre ha sido fundamental en mi vida. Allí vive toda mi familia, y vuelvo con muchísima frecuencia. Además, mi mujer también es de Extremadura, así que nuestro vínculo con la tierra es aún más fuerte.

-¿Qué consejo les daría a los jóvenes de la región que desean dedicarse al mundo de la interpretación?

-Yo lo tengo clarísimo, soy un firme defensor de los procesos largos, de los que se cocinan a fuego lento. Creo profundamente en el valor del tiempo, en dejar que las cosas maduren. Por eso, para mí, la formación es lo primero; es fundamental. No concibo mi profesión sin una base sólida de preparación. La experiencia también es importantísima. Muchas veces pienso que ojalá hubiera sabido, con 19 años, cuando me fui a Madrid, lo que sé ahora con 47. Pero también entiendo que no podemos adelantarnos a los procesos ni saltarnos etapas. Cada momento tiene su aprendizaje, y todo forma parte del camino.