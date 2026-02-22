Cultura
Un 'flashmob' con 200 bailarines desde los dos hasta los 96 años relanza la candidatura de Cáceres a la Capitalidad
El espectáculo, que apenas duró cinco minutos y tuvo la música en directo de Shara Pablos, reunió a cientos de personas en la plaza Mayor
Cáceres relanza su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031. Un multitudinario 'flashmob' con hasta 200 bailarines ha simbolizado un proyecto que "se teje entre todos", en palabras de Iris Jugo, coordinadora del proyecto. La acción, que apenas ha durado cuatro minutos y medio y ha contado con la voz de Shara Pablos y su canción 'Extremadura', ha reunido a participantes desde los dos hasta los 96 años.
El Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres ha diseñado la coreografía, y sus profesores y alumnos han coordinado a los centros de mayores, que han atendido previamente los movimientos. El mensaje ha sido la unidad intergeneracional, la ilusión compartida y la cultura como espacio de encuentro, más allá de la edad o la condición.
En flashmob es una acción organizada en la que un grupo numeroso de personas se reúne en un lugar público para realizar algo inusual, sorprendiendo a los transeúntes. Este ha simbolizado dos hitos: la candidatura cultural de 2031 y la condición de Ciudad Europea del Deporte de este año, uniendo cultura y movimiento.
