La Justicia tumba la expulsión de un extranjero residente en un pueblo de Cáceres y corrige al juzgado sobre la sustitución por multa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la expulsión de un ciudadano paraguayo que reside en un municipio de la provincia de Cáceres con su madre y el marido español de esta, al considerar que la medida no fue proporcionada conforme a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

La Delegación del Gobierno en Madrid había decretado su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante cinco años por estancia irregular, al amparo del artículo 53.1.a de la Ley de Extranjería, al constatar que no disponía de autorización de residencia en vigor ni había regularizado su situación.

Sin embargo, la Administración no se limitó a la mera irregularidad administrativa para acordar la expulsión, sino que fundamentó la medida en una serie de circunstancias que, a su juicio, justificaban optar por la sanción más grave en lugar de una multa.

Entre los motivos recogidos en el expediente figuraban la existencia de reseñas policiales, antecedentes penales sin cancelar, una detención previa por un delito de robo con violencia e intimidación, la falta de acreditación de domicilio fijo y estable, la ausencia de medios económicos suficientes, la inexistencia de arraigo familiar acreditado y un supuesto riesgo de incomparecencia, al no haber cumplido —según se indicaba— una medida de presentación periódica en un expediente anterior.

En la resolución administrativa se sostenía que esos "datos negativos sobre su conducta" demostraban un comportamiento antisocial y aconsejaban la expulsión frente a la imposición de una sanción económica.

La expulsión exige circunstancias agravantes

El juzgado de primera instancia anuló la expulsión por desproporcionada, pero ordenó sustituirla por una multa de 501 euros y por una salida voluntaria en el plazo que determinara la Administración.

El TSJ de Madrid ha estimado el recurso de apelación y ha ido un paso más allá. Por un lado, confirma que la expulsión no estaba suficientemente motivada conforme al principio de proporcionalidad. La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Supremo de septiembre de 2023, que establece que la sanción preferente ante la mera estancia irregular es la multa y que la expulsión solo procede cuando concurren circunstancias agravantes debidamente acreditadas y valoradas de forma individualizada.

El tribunal subraya que la mera irregularidad no basta para imponer la medida más grave y que las referencias genéricas a antecedentes policiales o a supuestos riesgos deben estar concretadas y justificadas en el expediente.

El juez no puede imponer la multa

Pero, además, la Sala corrige al juzgado de instancia en otro punto relevante: la jurisdicción contencioso-administrativa tiene una función revisora, por lo que puede anular una sanción si la considera contraria a Derecho, pero no sustituirla directamente por otra ni ordenar a la Administración que imponga una multa.

Por ello, el fallo anula la resolución de expulsión y deja sin efecto todas las medidas cautelares asociadas al procedimiento, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de presentación periódica, pero elimina la orden de sustituir la expulsión por una sanción económica.

La sentencia no impone costas a ninguna de las partes y es susceptible de recurso de casación.

El pronunciamiento se enmarca en la línea jurisprudencial que refuerza la exigencia de motivación y proporcionalidad en los expedientes de expulsión por estancia irregular, limitando su aplicación a los casos en que concurran circunstancias agravantes reales y acreditadas.