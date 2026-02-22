Movilidad urbana
El mapa del tráfico en Cáceres: las calles que más vehículos absorben
La mayor presión circulatoria se absorbe en calles del centro
El tráfico en Cáceres no alcanza los niveles de saturación de grandes capitales, pero sí presenta puntos muy definidos donde las retenciones y situaciones de tensión circulatoria se repiten a diario. La mayoría de ellos comparten un denominador común: son las grandes arterias que canalizan el acceso al centro urbano.
La calle Gil Cordero es uno de los principales embudos. Conecta directamente con la Cruz de los Caídos y soporta un flujo constante de vehículos procedentes de la zona del R-66 y El Junquillo. La sucesión de semáforos, los pasos de peatones y los accesos a garajes generan paradas frecuentes, especialmente a primera hora de la mañana y en la franja de salida laboral.
Muy cerca, la avenida de España actúa como columna vertebral del tráfico hacia el corazón comercial de la ciudad. La densidad peatonal, la cercanía de Cánovas y la intersección con otras vías principales convierten este tramo en uno de los más sensibles. En horas punta, la acumulación de vehículos puede extenderse varios cientos de metros.
Cruces estratégicos bajo presión
La avenida Antonio Hurtado y la avenida de Alemania forman otro eje clave. Ambas canalizan tráfico desde barrios consolidados y confluyen en glorietas y cruces semaforizados que, aunque ordenan la circulación, ralentizan notablemente el flujo cuando la intensidad aumenta. La proximidad de puestos de trabajo incrementa la presión en momentos concretos del día.
La avenida Virgen de la Montaña y la avenida Virgen de Guadalupe desempeñan un papel similar desde el eje sur y sureste. Son vías amplias, con varios carriles en algunos tramos, diseñadas para dar fluidez, pero que se convierten en puntos de acumulación cuando el volumen de entrada al centro crece. Las maniobras de giro y la incorporación desde calles secundarias generan situaciones de congestión puntual.
Por su parte, la avenida de Hernán Cortés funciona como nexo entre varias de estas arterias. Su configuración como espacio de tránsito intenso, unida a la cercanía de zonas comerciales y administrativas, la sitúa entre los puntos donde la circulación es más densa y menos fluida.
Un modelo radial
El esquema viario de Cáceres tiene un marcado carácter radial: gran parte del tráfico converge en el centro. Esto provoca que cualquier incidencia —una obra, una carga y descarga, un vehículo averiado— tenga un efecto multiplicador en estas avenidas.
Expertos en movilidad urbana señalan que el reto no es únicamente ampliar capacidad, sino redistribuir flujos y fomentar alternativas como el transporte público o los desplazamientos a pie en trayectos cortos. También apuntan a la necesidad de mejorar la sincronización semafórica en determinados cruces estratégicos.
Los puntos negros del tráfico en Cáceres no responden tanto a un colapso estructural como a la concentración del movimiento en un número limitado de arterias. Mientras el modelo siga pivotando sobre el acceso al centro, estas vías continuarán siendo los escenarios donde la ciudad pone a prueba su capacidad de circulación diaria.
