Vocación y liderazgo: un foro conecta a los universitarios de Cáceres con las Fuerzas Armadas

La actividad 'Foro Mayor' celebrará su tercera edición este lunes, 23 de febrero, en el Colegio Mayor Universitario Antonio Franco de Cáceres, con el objetivo de acercar a los colegiales a profesionales de referencia y descubrir de primera mano trayectorias inspiradoras, modelos de liderazgo y experiencias de éxito en distintos ámbitos.

En esta ocasión, el programa contará con la participación de tres miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, todos ellos pertenecientes a la escala de oficiales, que compartirán con los estudiantes las distintas salidas profesionales que ofrece el ámbito de la Defensa y la Seguridad.

José Javier Contreras Navarro, comandante del Ejército de Tierra, especialidad fundamental de Infantería; Borja Hita Pantoja, teniente de la Guardia Civil, destinado en la Compañía de Plasencia; y Francisco José Guerra Gallardo, Ttniente del Cuerpo Militar de Sanidad, "ofrecerán una visión completa, rigurosa y cercana del sector", informa la organización.

La primera parte tendrá un carácter introductorio y abordará el marco general de la defensa nacional, así como las principales misiones que desarrollan las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en el exterior. El objetivo es ofrecer a los estudiantes una comprensión global del papel estratégico que desempeñan estas instituciones en la protección de los intereses y la seguridad del país.

En un segundo bloque, la intervención se centrará en la orientación laboral y en las distintas vías de acceso a las Fuerzas Armadas. Los ponentes explicarán las diferentes opciones de ingreso existentes, los requisitos académicos, los procesos selectivos y las posibilidades de desarrollo profesional dentro de la carrera militar.

Por último, la sesión concluirá con un espacio más personal y experiencial, en el que los tres oficiales compartirán su vocación, trayectoria y los retos profesionales y personales que han afrontado a lo largo de sus respectivas carreras.

Este testimonio directo permitirá a los colegiales conocer de primera mano no solo las oportunidades laborales, sino también los valores, el compromiso y la dimensión humana que implica el servicio en el ámbito de la Defensa y la Seguridad.

Con esta iniciativa, 'Foro Mayor' reafirma su compromiso con la orientación integral de los colegiales, acercándoles distintos ámbitos profesionales y facilitando el contacto directo con referentes que puedan inspirar y orientar sus futuras decisiones académicas y laborales.