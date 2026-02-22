Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios

María Dolores de Solís Casillas, Condesa de Trespalacios, ha fallecido a los 87 años. Para casi todos era simplemente 'Dylor'. Un nombre corto, familiar, que decía más de ella que cualquier tratamiento. Nació en Cáceres, pero eligió el campo como patria definitiva. Y allí ha vivido hasta el último momento, en su casa de la finca Las Corchuelas (en Torrejón el Rubio, en plena sierra de Monfragüe), el lugar donde encontraba la paz y el sentido.

Quienes la conocieron la describen como "una señora de los pies a la cabeza". Elegante, hospitalaria, firme en sus convicciones y profundamente religiosa. Cada mañana comenzaba con su oración y su libro de rezos. La fe católica formó parte de su vida con la misma naturalidad que el paisaje que la rodeaba.

Pero si hubo una pasión que marcó su trayectoria fue la caza. Empezó siendo apenas una adolescente. "Con 15 o 16 años ya cazaba", recuerdan en su familia. En una época en la que muy pocas mujeres participaban activamente en monterías, ella y su hermana, Mitty, se convirtieron en una excepción. No eran acompañantes: eran protagonistas. Y lo hizo hasta el final.

Participó, según el cálculo de los suyos, en más de un millar de acciones cinegéticas. Siempre desde el respeto. "Una auténtica señora de la montería, respetando la caza y a todos los que participaban con ella". Fue considerada una excelente tiradora y un referente en el mundo montero, en un tiempo en que ese espacio estaba reservado casi en exclusiva a hombres.

Era viuda desde hace catorce años de Diego Trespalacios López-Montenegro, Conde de Trespalacios, con quien tuvo tres hijos (Diego, María Dolores y Felipe Antonio) y tres nietos. Para ellos, fue sobre todo una mujer de familia y amigos. Vivía en el campo por elección. Iba a Cáceres solo para lo imprescindible: la peluquería o algún compromiso social puntual.

El título nobiliario nunca marcó su carácter. En su entorno lo describen como algo "innato", una herencia familiar asumida con cariño, pero sin ostentación. No fue una etiqueta, sino parte de su raíz.

Hay una escena que resume bien su manera de entender la vida. En lugar de flores, una sobrina llevó jaras del campo para despedirla. Flores silvestres, sencillas, con olor a monte. Probablemente el homenaje que más se ajustaba a una mujer que subía a la sierra y daba las gracias "por esta maravilla". Dylor ha fallecido a los 87 años en el Hospital San Pedro de Alcántara. Y lo ha hecho fiel a su fe, a su familia y a sus amigos.

El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este lunes en la parroquia de San Juan, en Cáceres, a partir de las once de la mañana. Posteriormente, será enterrada en el panteón familiar del Cementerio Nuestra Señora de la Montaña.