Infraestructuras
Más obras, los mismos desvíos en Cáceres: trece meses después sigue cortada la carretera de Badajoz desde la rotonda del ferial
El cierre al tráfico se mantiene desde el 13 de enero de 2025 y la previsión oficial sitúa la reapertura por fases. Este segundo tramo de la Ronda Sureste todavía no tiene fecha
La imagen no ha cambiado para quien entra y sale por ese eje de Cáceres: desvíos señalizados, rodeos obligados y un tajo en uno de los accesos con más tránsito diario. El corte entre la rotonda del recinto ferial y la de Aldea Moret (activado el lunes 13 de enero de 2025) se ha prolongado más allá de los "varios meses" anunciados entonces, mientras el tramo II de la Ronda Sur Este ha seguido en obras.
Reapertura por fases
Según las últimas previsiones trasladadas públicamente, el tramo entre Charca Musia (EX-206) y el recinto ferial se ha previsto para abrir al tráfico en abril de 2026, mientras que la conexión completa hasta el entorno de Aldea Moret se ha situado para finales de 2026.
Los desvíos continúan
En la práctica, el corte ha seguido afectando a quienes circulan por la carretera hacia Badajoz y obligando a utilizar itinerarios alternativos (con paso por el viario de Aldea Moret, entre otras opciones), mientras que los accesos hacia Mérida por la N-630 se han mantenido operativos. El esquema de movilidad, por tanto, ha continuado muy parecido al diseñado al inicio de la restricción.
Por qué se ha alargado
La obra ha acumulado retrasos por distintas circunstancias, entre ellas la aparición de restos vinculados a la Vía de la Plata (Bien de Interés Cultural), además de trámites y condicionantes técnicos como permisos ferroviarios y trabajos complejos en el entorno de La Cañada.
