Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras

Más obras, los mismos desvíos en Cáceres: trece meses después sigue cortada la carretera de Badajoz desde la rotonda del ferial

El cierre al tráfico se mantiene desde el 13 de enero de 2025 y la previsión oficial sitúa la reapertura por fases. Este segundo tramo de la Ronda Sureste todavía no tiene fecha

Galería | Así van las obras de la Ronda Sureste

Galería | Así van las obras de la Ronda Sureste

Ver galería

Galería | Así van las obras de la Ronda Sureste /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La imagen no ha cambiado para quien entra y sale por ese eje de Cáceres: desvíos señalizados, rodeos obligados y un tajo en uno de los accesos con más tránsito diario. El corte entre la rotonda del recinto ferial y la de Aldea Moret (activado el lunes 13 de enero de 2025) se ha prolongado más allá de los "varios meses" anunciados entonces, mientras el tramo II de la Ronda Sur Este ha seguido en obras.

Reapertura por fases

Según las últimas previsiones trasladadas públicamente, el tramo entre Charca Musia (EX-206) y el recinto ferial se ha previsto para abrir al tráfico en abril de 2026, mientras que la conexión completa hasta el entorno de Aldea Moret se ha situado para finales de 2026.

Los desvíos continúan

En la práctica, el corte ha seguido afectando a quienes circulan por la carretera hacia Badajoz y obligando a utilizar itinerarios alternativos (con paso por el viario de Aldea Moret, entre otras opciones), mientras que los accesos hacia Mérida por la N-630 se han mantenido operativos. El esquema de movilidad, por tanto, ha continuado muy parecido al diseñado al inicio de la restricción.

Noticias relacionadas y más

Por qué se ha alargado

La obra ha acumulado retrasos por distintas circunstancias, entre ellas la aparición de restos vinculados a la Vía de la Plata (Bien de Interés Cultural), además de trámites y condicionantes técnicos como permisos ferroviarios y trabajos complejos en el entorno de La Cañada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
  2. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  5. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
  6. El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
  7. La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
  8. El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña

Así será el puente internacional de Cedillo que reducirá la conexión Madrid-Lisboa por Cáceres

Así será el puente internacional de Cedillo que reducirá la conexión Madrid-Lisboa por Cáceres

Más obras, los mismos desvíos en Cáceres: trece meses después sigue cortada la carretera de Badajoz desde la rotonda del ferial

Más obras, los mismos desvíos en Cáceres: trece meses después sigue cortada la carretera de Badajoz desde la rotonda del ferial

El Señor de la Salud recorre el corazón de Cáceres en un multitudinario Vía Crucis

El Señor de la Salud recorre el corazón de Cáceres en un multitudinario Vía Crucis

Experiencia, taller y web: tres claves para resistir en Cáceres en la era del clic

Experiencia, taller y web: tres claves para resistir en Cáceres en la era del clic

'Talento Diverxo', el trampolín hacia el empleo de Fedapas para personas discapacitadas

'Talento Diverxo', el trampolín hacia el empleo de Fedapas para personas discapacitadas

Amores imposibles, traiciones y castigos: Cáceres entre leyendas

Amores imposibles, traiciones y castigos: Cáceres entre leyendas

Estas son las FP con más salidas en Cáceres

Estas son las FP con más salidas en Cáceres

La Justicia tumba la expulsión de un extranjero residente en un pueblo de Cáceres y corrige al juzgado sobre la sustitución por multa

La Justicia tumba la expulsión de un extranjero residente en un pueblo de Cáceres y corrige al juzgado sobre la sustitución por multa
Tracking Pixel Contents