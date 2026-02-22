Robo en una vivienda en pleno centro de Cáceres: la Policía Nacional lo investiga

La Policía Nacional ha confirmado el robo en una vivienda en pleno centro de Cáceres. El suceso se habría producido en las últimas horas y poca información ha trascendido hasta el momento.

El robo ha tenido lugar en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres y hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Nacional. Además, durante el mediodía de este domingo también ha acudido la Policía Científica.

Por el momento, y según ha contado el cuerpo, no hay detenidos. Tampoco han especificado si había gente en el interior en el momento del robo.

El suceso se produce apenas dos semanas después de que la Policía Nacional haya detenido a dos personas por intentar acceder a un domicilio particular de la ciudad portando un arma blanca, un martillo y una pistola simulada.