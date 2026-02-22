Sucesos
Robo en una vivienda en pleno centro de Cáceres: la Policía Nacional lo investiga
La Policía Científica se ha desplazado esta mañana al lugar de los hechos. Por ahora no hay detenidos
La Policía Nacional ha confirmado el robo en una vivienda en pleno centro de Cáceres. El suceso se habría producido en las últimas horas y poca información ha trascendido hasta el momento.
El robo ha tenido lugar en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres y hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Nacional. Además, durante el mediodía de este domingo también ha acudido la Policía Científica.
Por el momento, y según ha contado el cuerpo, no hay detenidos. Tampoco han especificado si había gente en el interior en el momento del robo.
El suceso se produce apenas dos semanas después de que la Policía Nacional haya detenido a dos personas por intentar acceder a un domicilio particular de la ciudad portando un arma blanca, un martillo y una pistola simulada.
- El corredor Madrid-Lisboa por Cáceres encara su despegue tras el ‘sí’ portugués
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse
- El colegio de Cáceres que ha ganado un premio a la innovación a nivel nacional
- La calle de Cáceres de un hombre de bien donde llaman por su nombre a las mascotas
- El barrio de Cáceres que levantó sus casas gracias a piedras traídas con grandes poleas desde La Montaña