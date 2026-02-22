Así será el puente internacional de Cedillo que reducirá la conexión Madrid-Lisboa por Cáceres

Un vuelo virtual sobre el río Sever, entre laderas de encina y agua quieta, ha puesto imagen a una espera que se ha alargado más de tres décadas. La cámara (digital) recorre el trazado previsto, se detiene en el arco gemelo que sostendrá el tablero y acaba mirando de frente la conexión soñada: Cedillo y Montalvão, unidos por carretera.

El vídeo, difundido por la Cámara Municipal de Nisa, no es solo una pieza estética. Funciona como "maqueta en movimiento" del proyecto que ya ha sido consignado y que ha entrado en fase de ejecución administrativa, con una inversión en el lado luso de 19,5 millones de euros y la previsión de actuaciones complementarias en el lado español.

Lo que se ve en la recreación

La animación deja claras tres ideas. La primera, la escala: un viaducto de unos 160 metros de longitud y 11,5 de ancho, pensado para tráfico rodado pero también para peatones y bicicletas. La segunda, su forma: dos arcos gemelos de hormigón, apoyados en cimentaciones macizas para evitar pilares dentro del cauce (una decisión clave para salvar los condicionantes ambientales). Y la tercera, el encaje paisajístico, con un tablero que se posa sobre el valle sin alterar el paso del río.

Accesos y presupuesto

Más allá del puente, el vídeo también apunta a lo que no suele verse: los accesos. En el margen portugués se han contemplado trabajos sobre la red viaria local (incluida la mejora de varios kilómetros de carretera municipal) y un nuevo corredor de conexión hasta el estribo del puente. En el lado español, el convenio publicado en el BOE ha fijado una estimación de 5.172.205,09 euros para la futura conexión, con anualidades previstas entre 2025 y 2028.

La frontera de los fines de semana

El trasfondo de la recreación es conocido en la comarca: entre Cedillo y Portugal hay pocos kilómetros en línea recta, pero el día a día ha obligado a rodeos de cerca de 100 kilómetros porque el paso más directo depende del cruce por la presa (abierto, de forma habitual, solo en fines de semana). El puente internacional ha sido planteado precisamente para cerrar esa grieta logística que ha condicionado la movilidad, el comercio y los servicios desde mediados de los noventa.

Un cambio de mapa

La recreación resume, en segundos, lo que el proyecto promete en años: pasar de un aislamiento práctico a una conexión permanente. Las administraciones implicadas han defendido que la infraestructura ha buscado mejorar la circulación de vehículos y personas y reforzar las relaciones transfronterizas en un entorno de baja densidad, donde cada minuto de carretera pesa doble.