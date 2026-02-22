Estas son las FP con más salidas en Cáceres

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías con mayor inserción laboral en Cáceres. En un contexto en el que las empresas demandan perfiles técnicos cualificados, los ciclos vinculados a la tecnología, la sanidad y la gestión administrativa se sitúan entre los que más salidas ofrecen en la ciudad.

A nivel nacional, las familias profesionales con mayor empleabilidad en el curso 2025-2026 son Informática y Comunicaciones —con titulaciones como Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)—, Sanidad —Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio Clínico o Higiene Bucodental— y Administración y Gestión, especialmente el ciclo de Administración y Finanzas. Esta tendencia tiene reflejo directo en Cáceres.

Tecnología, un sector al alza

El crecimiento del sector tecnológico ha impulsado la demanda de perfiles especializados. En Cáceres, empresas vinculadas al desarrollo de software, servicios digitales y soporte técnico buscan titulados en DAM y ASIR, dos ciclos que mantienen tasas de inserción elevadas.

Además, la digitalización progresiva de pymes y administraciones públicas ha ampliado las oportunidades para estos perfiles, que no solo encuentran empleo en grandes compañías, sino también en el tejido empresarial local.

Sanidad, empleabilidad constante

Los ciclos de la rama sanitaria continúan ofreciendo una salida laboral estable. El área de salud de Cáceres, clínicas privadas, laboratorios y centros especializados absorben cada año a titulados en Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico o Higiene Bucodental.

La combinación de envejecimiento poblacional y ampliación de servicios sanitarios mantiene una demanda sostenida de técnicos cualificados, lo que convierte a esta familia profesional en una apuesta segura para el empleo.

Administración y nuevos perfiles sociales

El ciclo de Administración y Finanzas sigue siendo uno de los más versátiles. Asesorías, gestorías, empresas de servicios y administraciones públicas requieren perfiles con formación específica en contabilidad, gestión documental y recursos humanos.

Junto a estas titulaciones, también destacan en inserción laboral ciclos como Marketing y Comercio Internacional, especialmente vinculados a la actividad empresarial y exportadora, así como Integración Social y Educación Infantil, que encuentran oportunidades en centros educativos, asociaciones y entidades del tercer sector.

En los últimos años, Transporte y Logística ha ganado peso por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de optimizar cadenas de suministro.

Una alternativa consolidada

La FP ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una vía directa hacia el empleo cualificado. En Cáceres, la adaptación de la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral será clave para mantener estas tasas de inserción y responder a los sectores con mayor potencial de crecimiento.

La pregunta ya no es si la Formación Profesional tiene salidas, sino qué ciclo elegir en función de la demanda real del mercado.