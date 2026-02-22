'Talento Diverxo', el trampolín hacia el empleo de Fedapas para personas discapacitadas

En un contexto donde el acceso al empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para las personas con discapacidad, la federación Fedapas (Federación Extremeña de discapacitados auditivos, padres y amigos del sordo) ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Talento Diverxo', una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de este colectivo en la región.

El programa, activo desde enero, se desarrolla principalmente en las ciudades de Cáceres y Plasencia, aunque la organización extiende su actividad a otras localidades como Mérida, Don Benito y Badajoz, con el objetivo de cubrir todo el territorio de Extremadura.

“Somos una entidad que trabaja para personas con discapacidad, tanto auditiva como de cualquier otro tipo, así como para personas con incapacidad permanente”, explica Fátima Mateos, orientadora protectora de la federación en Cáceres.

Itinerarios personalizados y orientación laboral

El núcleo del programa consiste en el diseño de itinerarios individualizados adaptados a las características y necesidades de cada participante. Este proceso comienza con el análisis del perfil profesional de la persona, su formación, experiencia laboral y competencias, para posteriormente orientar su inserción en el mercado laboral.

“Una vez que tenemos el perfil definido, realizamos intermediación con empresas ordinarias y centros especiales de empleo. Trabajamos siempre en función de las capacidades y objetivos de cada persona”, señala Mateos.

Fátima Mateos, coordinadora. / Pablo Parra

Los perfiles laborales más habituales incluyen puestos de limpieza, control de accesos, reparto, transporte o monitorización en comedores escolares. Sin embargo, la federación también apuesta por la formación como herramienta clave cuando el perfil del usuario aún no es directamente insertable.

“Si la persona necesita mejorar su formación o, por ejemplo, obtener el carné de conducir, se le orienta y se le informa de las ayudas disponibles. Nuestro objetivo es acompañarles durante todo el proceso”, añade la orientadora.

Talleres

Además de la orientación laboral, el programa incorpora talleres grupales centrados en el desarrollo personal. Entre los contenidos destacan la inteligencia emocional, la autonomía personal y las habilidades sociales, competencias consideradas esenciales para facilitar la integración laboral y social.

Estos talleres complementan la intervención individual y contribuyen a reforzar la confianza y la preparación de los participantes.

El programa es completamente gratuito y está financiado por la Junta de Extremadura a través de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), destinada a fines de interés social.

Fedapas, que funciona como federación sin ánimo de lucro, sostiene su actividad gracias a este tipo de subvenciones públicas y a colaboraciones con instituciones como la Fundación ONCE o la Diputación de Cáceres, entre otras.

Objetivos

Aunque la federación no ofrece un porcentaje fijo de inserción laboral, Mateos asegura que los resultados superan sistemáticamente los objetivos establecidos en cada programa. “Trabajamos por objetivos. Si el objetivo es insertar a 20 personas, muchas veces hemos insertado 30 o incluso 40. Nunca nos hemos quedado por debajo de lo previsto”, afirma.

Además, la participación en los talleres formativos también supera las expectativas iniciales, lo que refleja la demanda y el interés existente por este tipo de servicios.

Para ponerse en contacto con ellos, se puede realizar presencialmente en la calle Virgen del Pilar número 1 de Cáceres o llamando por teléfono (675084709 o 619350287). Y para apuntarse, solo basta con rellenar el formulario disponible en su web.

Para obtener más información sobre la iniciativa, el lunes 23 de febrero se va a realizar una sesión informativa en el Edificio Valhondo, a las 10.00 horas. El objetivo es "que vayan allí, nos pongan cara, nos conozcan y hablaremos, de nuevo, del proyecto".

Sesión informativa de Programa de empleo Talento Diverxo II. / Fedapas

Nuevos proyectos

Fedapas continúa desarrollando nuevos proyectos de empleo y formación, algunos de ellos actualmente en fase de evaluación por parte de entidades financiadoras. Estas iniciativas buscan ampliar el alcance de los programas y ofrecer nuevas oportunidades a las personas con discapacidad en Extremadura.

“Cada convocatoria es una oportunidad para seguir trabajando por la inserción sociolaboral de este colectivo. Nuestro compromiso es claro: acompañar a las personas con discapacidad para que puedan acceder al empleo y mejorar su calidad de vida”, concluye.

Con iniciativas como 'Talento Diverxo', Fedapas refuerza su papel como referente regional en la inclusión laboral, contribuyendo a reducir las barreras que aún persisten en el acceso al mercado de trabajo para las personas con discapacidad.