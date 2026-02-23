El aniversario que une Madrid, Cáceres y Lisboa sin necesidad de AVE

No existe aún una conexión directa de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Lisboa, pero el arte ha trazado un eje simbólico que une ambas capitales con Cáceres como punto neurálgico. El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear celebra su quinto aniversario con un programa internacional que convierte a la ciudad extremeña en puente cultural entre España y Portugal. La conmemoración culminará el último fin de semana de febrero con una gran celebración en sus instalaciones, coincidiendo además con el primer aniversario del fallecimiento de la galerista alemana Helga de Alvear.

Cartel del V aniversario del museo cacereño. / EL PERIÓDICO

‘Pop-up-Marilyn’

El proyecto central del aniversario lleva la firma del artista suizo Thomas Hirschhorn, que ha concebido ‘Pop-up-Marilyn’, su primera intervención pública de estas características en la Península Ibérica. La obra iniciará su recorrido en dos grandes nodos ferroviarios: la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y la Gare do Oriente. Desde allí viajará a Cáceres para integrarse en el programa central del aniversario, completando así un itinerario artístico que materializa ese eje Madrid–Lisboa con parada estratégica en Extremadura.

En el núcleo conceptual de la propuesta se sitúa la obra ‘Marilyn’, de Andy Warhol, convertida en pieza vertebradora de un diálogo sobre iconografía, cultura de masas y circulación de imágenes. La elección no es casual: la figura de Marilyn Monroe funciona como símbolo global reconocible, capaz de activar reflexiones en espacios de tránsito como estaciones ferroviarias y, al mismo tiempo, resignificarse en el contexto museístico.

La intervención no se limitará al espacio público. Hirschhorn transformará el interior del museo con la instalación de banderolas de gran formato que reproducen pensamientos de la filósofa Simone Weil acerca del poder y la función social del arte. El resultado será un entorno híbrido entre exposición, instalación crítica y espacio de participación activa, reforzando la dimensión reflexiva de la celebración.

Más de cuarenta horas de actividades

El programa conmemorativo se desplegará durante más de cuarenta horas de actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos. La agenda incluye sesiones de DJs residentes en Extremadura, nuevas incorporaciones en las salas expositivas, proyecciones cinematográficas seleccionadas por el propio artista, degustaciones de cocinas del mundo y talleres educativos intergeneracionales. A ello se suma el lanzamiento de una edición especial de camisetas diseñadas por Hirschhorn, disponibles en la tienda del museo durante el fin de semana festivo.

La directora del centro, Sandra Guimarães, ha subrayado que el objetivo es consolidar el museo como un espacio “abierto, crítico y transformador”, capaz de conectar comunidades y fomentar la participación activa en la cultura contemporánea. En esa lógica, el aniversario no se plantea únicamente como celebración institucional, sino como ejercicio de proyección internacional y de reafirmación estratégica.

Cinco años después de su apertura, el Museo Helga de Alvear —que custodia más de 3.000 obras de alrededor de 600 artistas internacionales— reafirma su papel como uno de los referentes europeos en arte contemporáneo. Sin necesidad de infraestructuras de alta velocidad, el aniversario dibuja un corredor cultural entre Madrid y Lisboa con Cáceres en el centro, demostrando que el arte también puede construir las conexiones que la política y la ingeniería aún no han culminado.