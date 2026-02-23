Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Implementación del sínodo de la sinodalidad"

El día 10 de octubre de 2021 comenzaba en Roma (hace ahora nada menos que casi cinco años) una aventura de tal envergadura, que, ni el papa Francisco sabía hasta donde iba a llegar. El reto era de tal magnitud que desbordaba todo lo hecho hasta ahora, el papa argentino, convocó de la noche a la mañana, a todos los cristianos católicos del mundo, a caminar con él para intentar hacer mejor lo que estamos haciendo. Si la palabra sínodo significa «caminar juntos», la cosa parecería de lo mas normal, pero una cosa es lo que parece y otra la realidad. El «loco de Dios» iniciaba la obra maestra de su pontificado.

Él sabia que era una cuestión clave para la Iglesia, pero en mayo de 2025, Dios le dijo ¡hasta aquí! Y se lo llevó con Él, ¡que se arreglen! Los designios de Dios son inescrutables ¿verdad? Si creemos la opinión del alguien que ha dicho que harían falta diez papas seguidos con las ideas de Francisco para poder hacerlas realidad, diríamos lo del otro: «Dios (Houston) tenemos un problema». ¡Y tanto! Diría yo.

Nos encontramos ahora en la etapa de la implementación del sínodo de la sinodalidad, es decir la hora de llevarlo a la práctica, y esto son palabras mayores. Para llevar a cabo esta etapa decisiva, es necesario haber dado como es debido los pasos anteriores, si no lo has hecho te quedas sin haber fundamentado lo que quieres hacer, que es haber descubierto la necesidad de construir una iglesia sinodal.

Hay una serie de obstáculos que pueden echar por tierra el trabajo que se haya podido hacer hasta ahora. Creo que no hemos sabido explicar a los cristianos de nuestras comunidades lo que es y lo que significa construir una iglesia sinodal, no he hecho ninguna encuesta para poder daros datos científicos, pero mi intuición me dice que estamos muy lejos de haber logrado salvar este escollo.

Los obispos están implicados en el tema y piden a los sacerdotes ponerse manos a la obra para lograr esa realidad, pero hay que predicar con el ejemplo. Quiero decir con esto que las primeras estructuras que deben reflejar el espíritu sinodal, serian por este orden, las normas de la iglesia universal que ponen trabas a la sinodalidad, después las estructuras diocesanas que no reflejan la sinodalidad, y por último los órganos parroquiales que funcionan o no, revitalizando o no la vida de la comunidad. No podemos empezar la casa por el tejado.

Estoy seguro de que es un tema delicadísimo. Espero no haberos liado.

¡Buena cuaresma para todos!