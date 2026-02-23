Radiografía de las avenidas de Cáceres más conflictivas para peatones y conductores

Cáceres no registra niveles de siniestralidad comparables a otras grandes ciudades, pero cuenta con varios ejes urbanos donde confluyen factores que aumentan el riesgo vial. La combinación de alta intensidad de tráfico, amplias calzadas que favorecen la velocidad, múltiples cruces semaforizados y una elevada presencia peatonal sitúan a algunas avenidas entre las más sensibles desde el punto de vista de la seguridad.

Entre ellas destaca la avenida Isabel de Moctezuma. Se trata de una vía ancha, con dos carriles por sentido en algunos tramos y largas rectas que invitan a mantener velocidades constantes. La proximidad de centros educativos y zonas residenciales incrementa el tránsito peatonal, especialmente en horas punta. La escasa presencia de pasos elevados obliga a confiar exclusivamente en la señalización horizontal y semafórica, lo que, según expertos en movilidad, reduce el efecto disuasorio sobre la velocidad.

Una situación similar se observa en la avenida de Alemania. Es uno de los principales ejes de conexión con el centro y soporta un tráfico continuo durante todo el día. La sucesión de intersecciones, la cercanía de zonas comerciales y la elevada densidad de peatones generan múltiples puntos de conflicto. En determinadas franjas horarias, la presión circulatoria y la impaciencia de algunos conductores aumentan el riesgo en maniobras de giro o cambios de carril.

Velocidad y diseño urbano

La avenida de la Hispanidad presenta otra característica relevante: su diseño rectilíneo y la amplitud de la calzada favorecen velocidades superiores a las recomendadas en entorno urbano, pese a las limitaciones establecidas. Aunque existen pasos de peatones señalizados, la distancia entre algunos de ellos es considerable, lo que puede propiciar cruces indebidos fuera de los puntos habilitados. Eso sí, gracias a las recientes actuaciones del consistorio se está ganando en seguridad peatonal: se han instalado farolas de doble brazo y se ha hecho una poda "agresiva".

En el caso de la avenida Pierre de Coubertin, el riesgo está vinculado tanto al tráfico ordinario como a eventos puntuales en instalaciones deportivas y grandes superficies próximas. En días de alta afluencia, el aumento repentino de vehículos y peatones genera situaciones de congestión y maniobras forzadas. La coexistencia de accesos a aparcamientos y cruces multiplica los escenarios potencialmente conflictivos.

Factores comunes

Especialistas en seguridad vial apuntan que las vías urbanas más peligrosas no siempre son aquellas donde se producen más accidentes, sino aquellas que concentran mayor número de factores de riesgo: intensidad de tráfico elevada, varios carriles por sentido, ausencia de elementos físicos que obliguen a reducir velocidad —como pasos sobreelevados— y elevada interacción entre peatones y vehículos.

En Cáceres, muchas de las grandes avenidas fueron diseñadas en etapas de expansión urbana en las que se priorizó la fluidez del tráfico. El modelo actual de movilidad, más orientado a la convivencia entre vehículos, peatones y bicicletas, exige adaptaciones que no siempre se han implementado de forma integral.

La reducción del límite genérico a 30 km/h en calles de un solo carril por sentido ha supuesto un avance normativo, pero su eficacia depende en gran medida del diseño físico de la vía y del control efectivo de la velocidad.

El debate sobre cómo transformar estos grandes ejes urbanos en espacios más seguros sigue abierto. La incorporación de pasos peatonales elevados, radares pedagógicos, ampliación de medianas o reconfiguración de carriles son algunas de las medidas que expertos consideran eficaces para reducir la peligrosidad estructural sin comprometer la movilidad.