El Ayuntamiento de Cáceres recibe a los alumnos de las Josefinas premiados por su aplicación contra el bullying: "Es una alternativa"

Una aplicación para el móvil, basada en WhatsApp, pensada para reducir el acoso escolar de la mano de la Inteligencia Artificial. Es el proyecto que idearon los alumnos del colegio La Asunción-Josefinas de Cáceres por el que fueron galardonados con el Premio a la Innovación en la sexta edición del SuperReto DigiCraft 2025-2026, una iniciativa nacional impulsada por la Fundación Vodafone España en el marco del proyecto DigiCraft.

Sus ideólogos, alumnos de 11 y 12 años, fueron recibidos este lunes en el Salón de Plenos del ayuntamiento por el concejal de Educación, Jorge Suárez, quien sacó a relucir sus dotes de profesor y contó la historia del edificio a los niños, así como otros dilemas que se les fueron ocurriendo con el transcurso de la visita.

La IA contra el acoso

La aplicación, bautizada como 'WhatShut', surge como "una forma de obtener una alternativa para que, con la IA, lo que digas no haga daño a esa persona", según explicó una alumna. Nació "tras un problema que tuvimos en clase, y al enterarnos, tuvimos la idea de aprovechar la Inteligencia Artificial".

Galería | El Ayuntamiento de Cáceres recibe a alumnos de las Josefinas / Pablo Parra

La herramienta busca reducir el bullying en las redes sociales, entorno que puede ser tóxico y que acecha a los más jóvenes cada vez de forma más temprana.

Por otro lado, los alumnos conocieron el funcionamiento del Salón de Plenos, donde el alcalde preside las sesiones plenarias una vez al mes. Suárez señaló como, aunque las ideas políticas sean distintas entre un lado del salón y el otro, es importante mantener siempre el respeto. "Es como los aficionados del Madrid y el Barça, que aunque se recriminen cosas, al final pueden ser amigos".

Historia

También se destacaron las vistas desde el balcón del edificio, desde donde se puede contemplar toda la plaza Mayor desde una perspectiva única y, por otro lado, el Foro de los Balbos y parte del casco antiguo. De hecho, los niños descubrieron la antigua presencia del Mercado de Abastos en el lateral del edificio consistorial. Además, surgió la duda de por qué se están realizando obras en elementos monumentales como la Torre de Bujaco o la Torre de la Yerba.

El Ayuntamiento de Cáceres recibe a alumnos de las Josefinas. / Pablo Parra

También preguntaron por la gestión municipal de limpieza de la ciudad (aprovechando para explicar la importancia de mantener la limpieza entre todos los cudadanos), mencionaron al Cacereño, así como a famosos, al Rey o al presidente del Gobierno. Cuestiones que el concejal no tuvo ningún problema en responder y, si podía, contar alguna anécdota que, seguro, los niños acabarán contando en casa.

También surgieron los therians, la nueva moda proveniente desde Sudamérica que, al menos que sepan desde el Ayuntamiento, aún no ha llegado a Cáceres.