Cáceres combate la escasez de viviendas con decenas de nuevas promociones

El mercado inmobiliario de obra nueva en Cáceres atraviesa una fase de mayor actividad tras años de crecimiento contenido. La demanda acumulada de vivienda moderna, eficiente y bien ubicada se ha combinado con el impulso de iniciativas públicas y privadas, reactivando distintos puntos de la ciudad.

Los principales portales especializados sitúan actualmente en torno a una decena las promociones activas en la capital, con entregas previstas principalmente entre 2026 y 2027. Si se incorporan las distintas fases de proyectos ya en marcha (desde venta sobre plano hasta edificios en fase avanzada de ejecución), el volumen total de actuaciones en curso es sensiblemente mayor, lo que dibuja un escenario de oferta más amplio que en ejercicios anteriores.

Oferta protegida

Esta actividad combina promociones de vivienda libre en barrios consolidados con un fuerte componente de vivienda protegida (VPO) gracias al plan autonómico Habita Extremadura, gestionado por la empresa pública Urvipexsa. El programa, anunciado en 2025 en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, aspira a superar las 3.000 viviendas protegidas en toda la región hasta 2027, con más de medio centenar de municipios adheridos y una gran cantidad de viviendas planificadas o en distintas fases de desarrollo.

En la capital cacereña, Urvipexsa contempla la construcción de 344 viviendas protegidas distribuidas en varios barrios: Residencial Gredos, Nueva Ciudad (con especial peso en la zona próxima al outlet de El Corte Inglés, donde se concentran 115 viviendas), Vegas del Mocho y Residencial Universidad.

El registro de demandantes se gestiona a través de la empresa pública y el consistorio, y en convocatorias anteriores la demanda ha llegado a superar ampliamente la oferta disponible, lo que vuelve a evidenciar la necesidad de vivienda asequible en la ciudad. Desde el ámbito municipal se ha apuntado que estas promociones pueden ejercer un 'efecto arrastre' sobre el mercado al aliviar la presión en determinados segmentos.

Nuevas viviendas en el centro

Paralelamente, la iniciativa privada mantiene actividad en distintos puntos de la ciudad, con especial presencia en el centro. En este entorno se concentran varias actuaciones que están devolviendo la obra nueva a enclaves históricos y consolidados, donde durante años la promoción residencial fue muy limitada. Uno de los proyectos es el situado en la calle Maluquer, junto al paseo de Cánovas: un edificio de cinco alturas que contempla 17 viviendas de obra nueva. Promovido por Edifissa y Fissa, suma ya cerca de dos años desde el inicio de los trabajos y, aunque actualmente se encuentra paralizado, afronta la que será su fase decisiva de ejecución.

Proyecto residencial en la calle Maluquer. / Carlos Gil

En el mismo ámbito urbano se enmarca otra actuación relevante. El antiguo edificio que albergó la Gerencia del Catastro, en la calle Doctor Marañón, se está transformando en nueve apartamentos y 14 trasteros dentro del proyecto 'Terrazas de Cánovas', promovido por la empresa VegaVera. Los trabajos de desescombro ya han comenzado en la planta baja del inmueble como paso previo a la reconversión integral del bloque.

También se ha activado una promoción en la avenida Virgen de la Montaña, uno de los enclaves más cotizados de la capital. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo desarrollan en este punto un proyecto de cuatro apartamentos, con previsión de concluir las obras en los próximos meses si se cumplen los plazos previstos.

Otras zonas de expansión

La actividad se extiende a otros puntos de la ciudad donde la vivienda nueva mantiene una demanda sostenida. La empresa Placonsa impulsa el residencial 'Siete Condes', en la avenida Juan Pablo II (carretera de Mérida), un desarrollo que ya ha completado y entregado dos fases anteriores. La nueva promoción, compuesta por 55 viviendas, inició las obras hace unos meses y presenta un alto nivel de adjudicación pese a que las entregas no están previstas hasta dentro de aproximadamente dos años.

Zona donde se ubicará el nuevo edificio proyectado en el residencial ‘Siete Condes’. / El Periódico

Otro foco de actuación se sitúa en el antiguo colegio de Licenciados Reunidos, entre las calles García Plata de Osma y Sanguino Michel. El inmueble se encuentra en proceso de transformación para albergar un complejo residencial de 12 viviendas, dentro de la dinámica de reconversión de antiguos equipamientos en uso habitacional.

La barriada de El Junquillo adquiere un especial protagonismo como una de las zonas de mayor expansión urbanística de la ciudad. En este entorno se concentran actualmente varias promociones en distintas fases de construcción y comercialización, con un total proyectado de 934 nuevas viviendas a través de al menos seis proyectos inmobiliarios —tanto de promoción privada como pública—, lo que consolida un potente eje residencial que ha ganado notable peso en el crecimiento urbano reciente de Cáceres.

Parcela de El Junquillo donde se construirán viviendas públicas. / Carlos Gil

A ello se añaden operaciones en zonas como Nuevo Cáceres, Montesol y otros ámbitos de expansión. En conjunto, el mapa residencial de 2026 dibuja una ciudad que avanza en dos direcciones complementarias: la reactivación puntual del centro urbano, con operaciones de menor escala y rehabilitación de inmuebles, y el crecimiento sostenido en barrios de expansión, al que se suma el volumen relevante de vivienda protegida.